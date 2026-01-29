El Poder Judicial (PJ) autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del Apra y de ocho personas investigadas, como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado.

La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

La investigación abarca el periodo de tiempo de enero de 2005 a diciembre de 2016, en relación con la campaña electoral del año 2006.

La versi+om fiscal es qie se habría registrado un presunto aporte de Odebrecht a la campaña electoral de Alan García en 2005, específicamente a través de Luis Alva Castro.

La medida alcanza a Luis Alva Castro, Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca, Mercedes Cabanillas, Luis Gasco, César Zumaeta, Luciana León, Franklin Chávez y al Partido Aprista como persona jurídica.

Al respecto Jorge del Castillo expresó su rechazo a la decisión judicial, calificándola como una acción con fines políticos. Sostuvo que el APRA no formaba parte del proceso hasta ahora y denunció que la medida busca afectar su candidatura y la del partido durante el proceso electoral. “Es una decisión con mala fe, un torpedo lanzado a 70 días de la elección”, afirmó.

También cuestionó que no se le haya reconocido el derecho al antejuicio, a pesar de haber sido congresista en el mismo periodo que otros dirigentes como Mauricio Mulder y Javier Velásquez, quienes sí fueron excluidos del proceso por esa razón.

Del Castillo niega vínculos con presuntos delitos y afirma disposición a colaborar

El exministro negó categóricamente haber incurrido en delitos como lavado de activos o asociación ilícita. Afirmó que está dispuesto a entregar sus estados bancarios y que no posee cuentas en el extranjero. “Yo mismo iré al banco y entregaré todo. No tengo nada que ocultar”, declaró.

Además, sostuvo que no desistirá de su candidatura al Senado y que enfrentará el proceso judicial, al cual apelará. “Doy la cara de inmediato porque no tengo rabo de paja”, puntualizó.

Del Castillo también señaló al juez Richard Concepción Carhuancho como parcializado y sostuvo que decisiones previas de este magistrado han sido revertidas por instancias superiores. Finalmente, acusó a los “caviares” de tener influencia en el sistema judicial y mediático.

¿Qué dice el Juez sobre el levantamiento del secreto bancario al Apra y otros?

El juez sostuvo que levantar estos secretos es necesario, pertinente y proporcional para esclarecer los hechos, debido a que existen elementos que justifican acceder a información financiera para continuar las diligencias fiscales.

Asimismo, el magistrado rechazó el pedido respecto a Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén, debido a que existe una resolución de segunda instancia que anuló lo actuado contra ellos, la cual sigue vigente y debe ser acatada.