El presidente de la Confiep resaltó que la institucionalidad es clave para la estabilidad, crecimiento económico y oportunidades ciudadanas. Foto: difusión
, alertó sobre el rol de las economías ilegales en la carrera de las elecciones generales de este 2026, debido al contexto político fragmentado.

“Hay que perder el miedo y ser más protagonistas. Entremos a la cancha porque sino será solo para las economías ilegales. La política está fragmentada y la historia nos demostró que en el Perú cualquiera puede llegar al Gobierno”, dijo durante el evento

Zapata Ríos advirtió que estos candidatos imprevistos pueden ser financiados por la minería ilegal, el tráfico de tierras e incluso, por el narcotráfico, lo cual pone en peligro a la democracia.

, puntualizó.

El presidente de la Confiep recordó que , las economías informales son una amenaza dado que “ya han penetrado en la política”.

Zapata Ríos, titular de la Confiep, reiteró que economías informales, como la minería ilegal, ya han penetrado en la actividad política. Foto: PCM.
En esa línea, instó a que se fortalezca la transparencia y la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos a fin de proteger el proceso electoral, y frenar a los intereses ilícitos que quieren influenciar en las decisiones del Estado.

