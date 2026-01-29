Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), alertó sobre el rol de las economías ilegales en la carrera de las elecciones generales de este 2026, debido al contexto político fragmentado.

“Hay que perder el miedo y ser más protagonistas. Entremos a la cancha porque sino será solo para las economías ilegales. La política está fragmentada y la historia nos demostró que en el Perú cualquiera puede llegar al Gobierno”, dijo durante el evento “La responsabilidad del sector privado en las elecciones”.

Zapata Ríos advirtió que estos candidatos imprevistos pueden ser financiados por la minería ilegal, el tráfico de tierras e incluso, por el narcotráfico, lo cual pone en peligro a la democracia.

“Tenemos que cuidar que eso no ocurra, hacer todo nuestro esfuerzo para que lo podamos superar”, puntualizó.

El presidente de la Confiep recordó que al haber entre 36 y 38 organizaciones que buscan una cuota de poder en los comicios de abril, las economías informales son una amenaza dado que “ya han penetrado en la política”.

Zapata Ríos, titular de la Confiep, reiteró que economías informales, como la minería ilegal, ya han penetrado en la actividad política. Foto: PCM.

En esa línea, instó a que se fortalezca la transparencia y la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos a fin de proteger el proceso electoral, y frenar a los intereses ilícitos que quieren influenciar en las decisiones del Estado.