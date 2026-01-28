Hoy, miércoles 28 de enero, organizaciones juveniles, colectivos y delegaciones de regiones del sur del país se concentrarán en Lima para protestar contra el Gobierno de José Jerí.

Por lo pronto, Jerí señaló días atrás que no le inquieta la medida de protesta. “No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población, siempre he respetado ello en todo momento”, sostuvo.

La convocatoria fue impulsada por varios colectivos tras la difusión de reportajes periodísticos sobre reuniones no oficiales de Jerí con empresarios de origen chino. Las organizaciones exigen la salida del mandatario del Palacio de Gobierno en rechazo a estos hechos y a las explicaciones que el mandatario ha brindado ante el Congreso y la prensa.

Además, la protesta también es impulsada por familiares de los fallecidos durante las manifestaciones de 2023, bajo el gobierno de Dina Boluarte.

Entre las organizaciones figuran la Organización Nacional de Familiares de Víctimas de las Masacres 2022-2023 (ONFAVIC), Ciudadanía Activa VES, la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, Red Hampinakusun, entre otras.

“Transportistas también se sumarán”

Algunos gremios de transportistas participarán en la denominada “Marcha de Sacrificio”, sostuvo en RPP Yakov Solano, miembro del grupo que impulsa la movilización.

Yakov Solano, integrante de la Generación Z, destacó que gremios de este sector se unirán a la medida y manifestó que delegaciones de otras regiones del país vendrán a Lima.

Algunos gremios de transportistas participarán en la denominada “Marcha de Sacrificio”, anunciada por la Generación Z este miércoles 28 de enero, que busca exigir justicia por las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte en 2023 y denunciar el aumento de la criminalidad que afecta al país. Así lo anunció Yakov Solano, miembro del grupo que impulsa esta movilización.

“(Participarán) colectivos sociales, colectivos de la Generación Z, el bloque universitario y algunos transportistas y trabajadores que también han comunicado que se van a sumar a la movilización de hoy. Algunos nos han informado de forma interna que van a participar justamente en la movilización de hoy, al igual que los integrantes de otros espacios más amplios”, detalló en RPP.

Precauciones: La ruta de la protesta

Solano señaló que la movilización iniciará desde las 8 a.m. en el Óvalo de la Esperanza, en Villa María del Triunfo.

Luego se trasladarán desde allí, caminando, hasta el Centro de Lima, donde esperan llegar hasta el Congreso de la República.

La Policía Nacional reforzará la vigilancia en el perímetro de la Plaza San Martín, la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Abancay, informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

La Municipalidad de Lima despliega más drones

La Municipalidad de Lima informó que, por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, la Municipalidad Metropolitana de Lima reforzará el Plan de Operaciones de Seguridad Ciudadana y Protección del Centro Histórico, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los vecinos, proteger el patrimonio cultural y garantizar el libre tránsito.

“Se ha duplicado el número de drones, alcanzando un total de 15, entre ellos 8 drones autónomos con inteligencia artificial y detección facial, 4 drones tipo ‘Cometa’ de conexión por cable y energía continua para vigilancia ininterrumpida, y 3 drones patrulleros M30, los cuales permitirán cubrir puntos críticos, identificar incidencias y reforzar el control en tiempo real desde el Centro de Control de Operaciones”, se detalló.

Este sistema aéreo se encuentra interconectado al circuito de 925 cámaras de videovigilancia de la comuna limeña, incrementando la capacidad de monitoreo en zonas estratégicas como la Plaza San Martín, la avenida Abancay y la avenida Nicolás de Piérola.