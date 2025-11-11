Un proyecto de ley busca sancionar con hasta 10 años de cárcel a aquellos que se cubran el rostro de forma parcial o total durante las protestas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Un proyecto de ley busca sancionar con hasta 10 años de cárcel a aquellos que se cubran el rostro de forma parcial o total durante las protestas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde el buscan prohibir que las personas que participan en protestas se cubran el rostro de forma total o parcial, a raíz de las últimas movilizaciones impulsadas por el colectivo denominado ‘Generación Z’.

La legisladora de Somos Perú, , presentó un proyecto de ley, que modifica los artículos 315° y 452° del Código Penal, con la finalidad evitar la impunidad de quienes usan objetos o prendas que cubren sus rostros para delinquir en estas manifestaciones.

LEA TAMBIÉN: Gobierno dispone izar banderas a media asta tras muerte de manifestante durante protestas

Además, se buscaría resguardar la integridad física y psicológica de los menores de edad y personas con discapacidad.

De acuerdo con el texto, se recuerda que el que, en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años.

Fuente: Proyecto de ley de Elizabeth Medina.
Fuente: Proyecto de ley de Elizabeth Medina.

“Si el agente utiliza objetos y/o prendas para cubrir su rostro o parte del rostro, la pena privativa de la libertad será no menor de 8 ni mayor de 10 años y con 365 a 500 días multa”, añade la propuesta.

También se precisa que será reprimido con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas o con 60 a 90 días multa “el que autorice y/o lleve a menores de edad o personas con discapacidad a protestas sociales, marchas y/o reunión tumultuaria donde se cometan disturbios”.

LEA TAMBIÉN: Comisión evaluará dar apoyo económico a deudos y heridos tras protestas

LAS “LEYES ANTI MÁSCARAS”

En la exposición de motivos de su iniciativa, Medina recordó que en países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania existen “leyes anti máscaras” reguladas como prohibiciones o tipos penales.

Esto, con el fin evitar el ocultamiento de rostros y lograr la identificación de quienes ocasionen daños a la propiedad pública o privada o lesionen la integridad de las personas en protestas sociales.

Además, indicó que si bien el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, este no es ilimitado, debido a que se sanciona cuando se realizan actos de violencia contra la autoridad.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que se incluya en el Código Penal esos agravantes a fin de que puedan ser sancionados, previa identificación y que los delitos cometidos no queden impunes.

“Si bien vivimos en un estado de derecho, y el derecho a protestar es constitucionalmente reconocido, es lógico también proteger el derecho a la integridad física y a la propiedad pública y privada siendo necesario facilitar y lograr la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica, a fin de que sean sancionados como corresponde y evitar la impunidad”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía investigará a policías que resulten responsables de herir a civiles en protestas

TE PUEDE INTERESAR

Jerí sobre protestas: “No hubo represión, no permitamos que un grupo minúsculo imponga una agenda”
Reportan 29 heridos civiles tras las protestas en Lima
Protestas: Gobierno declarará a Lima en emergencia en las próximas horas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.