Una vez recibidos los descargos del partido, o vencido el plazo otorgado, el JEE tendrá un máximo de tres días calendario para emitir una decisión sobre el fondo del recurso. Foto: Andina.
El dispuso continuar con el trámite de la tacha presentada contra la lista de candidatos al Senado del , luego que el ciudadano Edwin Antonio Briceño Fuentes subsanara las omisiones advertidas inicialmente en su recurso.

Según la resolución del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, la tacha cumple ahora con los requisitos formales exigidos por la normativa electoral, tras la presentación de los comprobantes de pago de la tasa correspondiente. Por ello, la personera legal alterna del partido, Estefanía Mercedes Huamán Ojeda, fue notificada el 14 de enero para que formule sus descargos en un plazo de un día calendario.

El recurso fue declarado inadmisible el 10 de enero debido a la falta de dichos comprobantes. No obstante, el 13 de enero el impugnante presentó un escrito de subsanación, lo que permitió al órgano electoral reactivar el procedimiento. Aunque esta corrección se realizó fuera del plazo perentorio de un día hábil, y debido procedimiento, priorizando una interpretación favorable al derecho de acción ciudadana.

La tacha no cuestiona a candidatos de manera individual, sino que impugna la validez de las elecciones primarias y del acta de designación directa de toda la lista al Senado. De acuerdo con el recurrente, presuntas irregularidades en los mecanismos de selección interna afectarían la legalidad de la solicitud de inscripción de cara a las .

La tacha no cuestiona a candidatos de manera individual, sino que impugna la validez de las elecciones primarias y del acta de designación directa de toda la lista al Senado. Foto: Andina.
Una vez recibidos los descargos del partido, o vencido el plazo otorgado, el JEE tendrá un máximo de tres días calendario para emitir una decisión sobre el fondo del recurso. El caso podría escalar al , instancia que definirá las implicancias finales, incluida la eventual permanencia o exclusión de postulantes en carrera.

Este proceso se da en un contexto de especial escrutinio electoral, marcado además por la reciente suscripción de un acuerdo entre el Estado peruano y la Organización de los Estados Americanos para el despliegue de una misión de observación internacional durante los comicios de 2026.

