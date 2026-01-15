Elecciones 2026. (Foto: Difusión)
Elecciones 2026.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre los montos de las multas que se aplicarán a los ciudadanos que no acudan a votar u omiten ser miembros de mesa en las elecciones que se realizarán en el presente año.

Según el máximo organismo electoral

El JNE dio a conocer que en los distritos considerados de “pobreza extrema” el monto de la multa es el equivalente al 0.5% de la UIT, es decir S/ 27.

Mientras tanto en los distritos catalogados como de “pobreza no extrema”, la penalidad por no acudir a sufragar asciende al 1% de la UIT, que equivale a S/ 55.

De otro lado, en aquellas jurisdicciones consideradas como “no pobres” es el equivalente al 2% de la UIT, lo que representa S/ 110.

Multa por omisión a miembro de mesa

El Jurado Nacional de Elecciones también dio a conocer el monto de la multa que se impondrá a los ciudadanos que no cumplan con asumir como miembros de mesa de sufragio.

En este caso la penalidad asciende al 5% de la UIT del presente año, es decir S/ 275.

Como se recuerda, el domingo 12 de abril se realizarán las elecciones generales para elegir al presidente de la república, a dos vicepresidentes, a 130 diputados y 60 senadores del Congreso bicameral, así como a cinco integrantes del Parlamento Andino.

Mientras tanto, el domingo 4 de octubre se realizarán los comicios para elegir a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales de todo el país.

