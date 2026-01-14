Por ahora son tres las organizaciones políticas que no logran inscribir sus fórmulas presidenciales para participar en las Elecciones Generales 2026 por tachas formuladas contra sus candidatos.

Conozca cuáles son las agrupaciones que aún no obtienen luz verde: Se trata de Avanza País – Partido de Integración Social, Renovación Popular y Perú Primero, según información de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El estado de la lista de Avanza País – Partido de Integración Social es tacha en trámite. La fórmula de la organización política está integrada por:

Presidencia: José Williams Zapata

Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres Lores

Segunda vicepresidencia: Adriana Tudela Gutiérrez

El estado de la lista de Renovación Popular es apelación. Su plancha presidencial está conformada por:

Presidencia: Rafael López Aliaga Cazorla

Primera vicepresidencia: Norma Yarrow Lumbreras

Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos Malpica

En tanto, el estado de la lista del Partido Político Perú Primero es apelación. Su fórmula presidencial está integrada por:

Presidencia: Mario Enrique Vizcarra Cornejo

Primera vicepresidencia: Carlos Hernán Illanes Calderón

Segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza Díaz

Para las elecciones generales 2026, 36 organizaciones políticas solicitaron su inscripción para participar en los comicios presidenciales. Hasta el momento, 32 lograron su inscripción.

Las solicitudes presentadas pasan por la verificación del cumplimiento de los requisitos para la inscripción, como son las hojas de vida, planes de gobierno, cuotas electorales y que los candidatos no estén incursos en los impedimentos para postular, entre otros.

Estas son las Fórmulas ya inscritas

1. Fuerza Popular

Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi

Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde

Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales

2. Alianza para el Progreso

Presidencia: César Acuña Peralta

Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas

Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

3. Partido del Buen Gobierno

Presidencia: Jorge Nieto Montesinos

Primera vicepresidencia: Susana Matute Charún

Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León

4. Un Camino Diferente

Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán

Primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán

Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

5. Partido Patriótico del Perú

Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez

Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello

Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

6. Ahora Nación

Presidencia: Alfonso López Chau Nava

Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal

Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

7. Podemos Perú

Presidencia: José Luna Gálvez

Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez

Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea

8. Juntos por el Perú

Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino

Primera vicepresidencia Analí Márquez Huanca

Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio

9. Perú Moderno

Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza

Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta

Segunda vicepresidencia: Liz Verónica Quispe Santos

10. Partido Frente de la Esperanza 2021

Presidencia: Luis Fernando Olivera Vega

Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay

Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

11. Partido Demócrata Unido Perú

Presidencia: Charlie Carrasco Salazar

Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy

Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin

12. Progresemos

Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco

Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama

Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina

13. Partido Morado

Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuén

Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo

Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis

14. Fe en el Perú

Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro

Primera vicepresidencia: Yessika Roxana Aliaga Narváez

Segunda vicepresidencia: Shellah Belén Palacios Rodríguez

15. Partido Democrático Somos Perú

Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer

Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte

16. País Para Todos

Presidencia: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza

Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes

Segunda vicepresidenta: Diego Edgar Guevara Vivanco

17. Perú Acción

Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jauregui

Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

18. Integridad Democrática

Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa

Primera vicepresidencia : Bertha Cecilia Azabache Miranda

Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

19. Partido Cívico Obras

Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (Presidencia),

Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma

Segunda vicepresidencia:Dina Irene Hancco Hancco

20. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

Presidencia: Napoleón Becerra García

Primera vicepresidencia:Winston Clemente Huaman Henriquez

Segunda vicepresidencia: Nelida Juliana Cuayla Cuayla

21. Alianza Electoral Venceremos

Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán

Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

22. Partido Político Cooperación Popular

Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta

Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui

Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

23. Partido Demócrata Federal

Presidencia: Armando Joaquín Massé Fernández

Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta

Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

24.Partido Aprista Peruano

Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peña

Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña

Segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez

25. El Partido Demócrata Verde

Presidencia: Alex Gonzales Castillo

Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales

Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo

26. Unidad Nacional

Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León

Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri

Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores

27. Libertad Popular

Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa

Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido

Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar

28. Partido SíCreo

Presidencia: Carlos Espá y Garcés-Alvear

Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva

Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia

29. Salvemos al Perú

Presidencia: Antonio Ortiz Villano

Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López

Segunda vicepresidencia: Giovanna Angela Demurtas Moya

30. Fuerza y Libertad

Presidencia: Giannina Molinelli Aristondo

Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López

Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Oré

31. Partido Político Nacional Perú Libre

Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas

Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani

Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López

32. Partido Político PRIN

Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga

Primera vicepresidencia:Julio Alberto Vega Ybáñez

Segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil