Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular aspiran a ser presidentes. (Foto: Fernando Sangama / GEC).
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevará a cabo este jueves 15 de enero la audiencia pública virtual en la que se decidirá si continúan en la contienda electoral los candidatos presidenciales Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

El máximo organismo electoral evaluará la apelación de Perú Primero respecto a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, que había sido declarada improcedente en primera instancia.

quienes argumentan que la condena por peculado del hermano del expresidente Martín Vizcarra representa un impedimento para su participación en las Elecciones Generales 2026.

El segundo caso que analizará el Pleno del JNE se centra en la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular.

En su caso, dos ciudadanos —Estevens Sánchez y Víctor Gutarra— interpusieron tachas contra el exalcalde de Lima por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna.

, por lo que los expedientes fueron remitidos al Pleno del JNE, que resolverá en última instancia.

Según la programación de audiencias del JNE, cada expediente de apelación será sustentado de forma individual por la defensa legal o el abogado designado en cada caso ante los integrantes del organismo electoral.

