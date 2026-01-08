De momento, el JEE dejó fuera de carrera presidencial a Mario Vizcarra. Tras su apelación, el JNE deberá resolver su caso. Foto: GEC
De momento, el JEE dejó fuera de carrera presidencial a Mario Vizcarra. Tras su apelación, el JNE deberá resolver su caso.
Redacción Gestión
, candidato presidencial de Perú Primero para las elecciones generales del 2026.

Según la entidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el hermano del expresidente Martín Vizcarra, no cumplió con pagar la tasa para interponer este recurso debido a la actualización de la UIT para este 2026.

La resolución señala que José Alvarado Gonzales, personero legal de Perú Primero, desembolsó en total S/ 1,605, lo cual no coincide con el valor actualizado de S/ 1,650 —según el nuevo umbral de la UIT—

Los hermanos Vizcarra Cornejo, Martín y Mario, principales jugadores del partido Perú Primero.

“No constituye una formalidad irrazonable, sino una exigencia legal orientada a garantizar la correcta tramitación de los medios impugnatorios y la observancia del principio de legalidad electoral”, indica el documento.

El JEE dio a Mario Vizcarra y su agrupación un día hábil para que, tras la notificación, subsane las observaciones advertidas.

“No vamos a permitir un atropello más. Las elecciones se ganan en la cancha, aquí estamos firmes”, dijo en la jornada Vizcarra Cornejo, cuando se dirigió al JNE para presentar su recurso de apelación.

Es menester precisar que , y la cual no fue consignada ante el jurado electoral.

