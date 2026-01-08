El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero para las elecciones generales del 2026.

Según la entidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el hermano del expresidente Martín Vizcarra, no cumplió con pagar la tasa para interponer este recurso debido a la actualización de la UIT para este 2026.

La resolución señala que José Alvarado Gonzales, personero legal de Perú Primero, desembolsó en total S/ 1,605, lo cual no coincide con el valor actualizado de S/ 1,650 —según el nuevo umbral de la UIT— por concepto de apelación contra una tacha presidencial.

Los hermanos Vizcarra Cornejo, Martín y Mario, principales jugadores del partido Perú Primero. Foto: Perú Primero

“No constituye una formalidad irrazonable, sino una exigencia legal orientada a garantizar la correcta tramitación de los medios impugnatorios y la observancia del principio de legalidad electoral”, indica el documento.

El JEE dio a Mario Vizcarra y su agrupación un día hábil para que, tras la notificación, subsane las observaciones advertidas.

“No vamos a permitir un atropello más. Las elecciones se ganan en la cancha, aquí estamos firmes”, dijo en la jornada Vizcarra Cornejo, cuando se dirigió al JNE para presentar su recurso de apelación.

Es menester precisar que la tacha contra Mario Vizcarra prosperó debido a una sentencia por peculado, que data del 2005, y la cual no fue consignada ante el jurado electoral.