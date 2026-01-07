Delia Espinoza solicita en su demanda de amparo la reposición inmediata en los cargos que ejercía antes de la sanción. | Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
Delia Espinoza solicita en su demanda de amparo la reposición inmediata en los cargos que ejercía antes de la sanción.
La Tercera Sala Constitucional de la admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, , con la que busca dejar sin efecto la inhabilitación por 10 años impuesta por el y revertir las consecuencias de las resoluciones legislativas que dieron pie a su separación del cargo.

Según la Resolución N.° 01, emitida el 6 de enero de 2026, el colegiado consideró que la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en el Nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde su tramitación.

En su escrito, que dispuso su inhabilitación, al alegar vulneración del debido proceso y de derechos fundamentales.

Como pretensión accesoria, pide su reposición inmediata en los cargos que ejercía antes de la sanción, con el pleno restablecimiento de derechos, prerrogativas y beneficios económicos dejados de percibir durante el periodo de inhabilitación. Además, plantea la nulidad de la resolución que habilitó la formación de causa penal en su contra.

La Sala señaló que el análisis del caso deberá ponderar los principios de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, y precisó que, de manera excepcional, las audiencias se realizarán en modalidad virtual por razones de aforo en la sede judicial.

La audiencia ha sido programada para el 9 de marzo, fecha en la que el tribunal escuchará a las partes y definirá los siguientes pasos del proceso.

La fiscal Delia Espinoza dijo que este Congreso busca doblegarla. Finalmente fue destituida.

