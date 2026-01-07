La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la que busca dejar sin efecto la inhabilitación por 10 años impuesta por el Congreso de la República y revertir las consecuencias de las resoluciones legislativas que dieron pie a su separación del cargo.

Según la Resolución N.° 01, emitida el 6 de enero de 2026, el colegiado consideró que la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en el Nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde su tramitación.

En su escrito, Espinoza solicita como pretensión principal la nulidad e ineficacia de la resolución legislativa que dispuso su inhabilitación, al alegar vulneración del debido proceso y de derechos fundamentales.

Como pretensión accesoria, pide su reposición inmediata en los cargos que ejercía antes de la sanción, con el pleno restablecimiento de derechos, prerrogativas y beneficios económicos dejados de percibir durante el periodo de inhabilitación. Además, plantea la nulidad de la resolución que habilitó la formación de causa penal en su contra.

La Sala señaló que el análisis del caso deberá ponderar los principios de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, y precisó que, de manera excepcional, las audiencias se realizarán en modalidad virtual por razones de aforo en la sede judicial.

La audiencia ha sido programada para el 9 de marzo, fecha en la que el tribunal escuchará a las partes y definirá los siguientes pasos del proceso.