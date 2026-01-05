Mario Vizcarra busca la presidencia con Perú Primero. Foto: Joel Alonzo/GEC
Mario Vizcarra busca la presidencia con Perú Primero. Foto: Joel Alonzo/GEC
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundadas

Las demandas ciudadanas revisadas por el JEE determinaron que el hermano de Martín Vizcarra no puede postular en las elecciones presidenciales del 2026 por haber sido condenado por peculado.

Según la Ley nro. 30717 está prohibido que un condenado en primera instancia por peculado postule a un cargo público.

Martín Vizcarra respalda a su hermano Mario Vizcarra para asumir la presidencia del Perú con el partido Perú Primero. Foto: Perú Primero.
De esa manera, Mario Vizcarra queda fuera de la carrera presidencial con Péru Primero; sin embargo, el experto en temas electorales, José Naupari, recuerda que aún puede apelar.

Según la normativa, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones tendrá que definir en segunda instancia si se respalda la decisión del JEEE Lima Centro 1 o

