El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas planteadas contra Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero.

Las demandas ciudadanas revisadas por el JEE determinaron que el hermano de Martín Vizcarra no puede postular en las elecciones presidenciales del 2026 por haber sido condenado por peculado.

Según la Ley nro. 30717 está prohibido que un condenado en primera instancia por peculado postule a un cargo público.

Martín Vizcarra respalda a su hermano Mario Vizcarra para asumir la presidencia del Perú con el partido Perú Primero. Foto: Perú Primero.

De esa manera, Mario Vizcarra queda fuera de la carrera presidencial con Péru Primero; sin embargo, el experto en temas electorales, José Naupari, recuerda que aún puede apelar.

Según la normativa, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones tendrá que definir en segunda instancia si se respalda la decisión del JEEE Lima Centro 1 o da pie a la inscripción de Mario Vizcarra para los comicios del 2026.