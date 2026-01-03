El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró la inscripción de ocho nuevas fórmulas presidenciales, con lo cual el total de listas de candidaturas admitidas para las elecciones generales 2026 se eleva a 32.
Mientras tanto, una fórmula se encuentran en periodo de tacha y otras dos con tacha en trámite, conforme al cronograma electoral vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Las ocho organizaciones políticas que lograron la inscripción de sus fórmulas presidenciales, conforme a las resoluciones publicadas hoy por el JEE Lima Centro 1, son las siguientes:
1. Partido Político Perú Acción
Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui
Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres
2. Partido Político Integridad Democrática
Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda
Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo
3. Partido Cívico Obras
Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco
4. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú
Presidencia: Napoleón Becerra García
Primera vicepresidencia: Wilson Clemente
Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla
5. Partido País para Todos
Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco
6. Alianza Electoral Venceremos
Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán
Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
7. Partido Político Cooperación Popular
Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jaúregui
Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles
8. Partido Demócrata Federal
Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández
Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo
Así, las ocho nuevas fórmulas presidenciales se unen a las 24 agrupaciones que ya lograron su inscripción en el marco de las elecciones generales 2026.
Inscritas
- Fuerza Popular
- Alianza para el Progreso
- Partido del Buen Gobierno
- Un Camino Diferente
- Partido Patriótico del Perú
- Ahora Nación
- Podemos Perú
- Juntos por el Perú
- Perú Moderno
- Partido Frente de la Esperanza
- Partido Demócrata Unido Perú
- Progresemos
- Partido Morado
- Fe en el Perú
- Partido Democrático Somos Perú
- Unidad Nacional
- Libertad Popular
- Partido SíCreo
- Salvemos al Perú
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político PRIN
- Fuerza y Libertad
- Partido Demócrata Verde
- Partido Aprista Peruano
