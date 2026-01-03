El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró la inscripción de ocho nuevas fórmulas presidenciales, con lo cual el total de listas de candidaturas admitidas para las elecciones generales 2026 se eleva a 32.

Mientras tanto, una fórmula se encuentran en periodo de tacha y otras dos con tacha en trámite, conforme al cronograma electoral vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las ocho organizaciones políticas que lograron la inscripción de sus fórmulas presidenciales, conforme a las resoluciones publicadas hoy por el JEE Lima Centro 1, son las siguientes:

1. Partido Político Perú Acción

Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui

Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

2. Partido Político Integridad Democrática

Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa

Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda

Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

3. Partido Cívico Obras

Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma

Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco

4. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú

Presidencia: Napoleón Becerra García

Primera vicepresidencia: Wilson Clemente

Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla

5. Partido País para Todos

Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza

Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes

Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco

6. Alianza Electoral Venceremos

Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán

Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

7. Partido Político Cooperación Popular

Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta

Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jaúregui

Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

8. Partido Demócrata Federal

Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández

Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta

Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

El sábado se inscribieron ocho nuevas fórmulas presidenciales ante el JNE. | Foto: Andina

Así, las ocho nuevas fórmulas presidenciales se unen a las 24 agrupaciones que ya lograron su inscripción en el marco de las elecciones generales 2026.

Inscritas