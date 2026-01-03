El sábado se inscribieron ocho nuevas fórmulas presidenciales ante el JNE. (Archivo: @photo.gec)
El sábado se inscribieron ocho nuevas fórmulas presidenciales ante el JNE. (Archivo: @photo.gec)
declaró la inscripción de ocho nuevas fórmulas presidenciales, con lo cual el total de listas de candidaturas admitidas para las elecciones generales 2026 se eleva a 32.

conforme al cronograma electoral vigente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las ocho organizaciones políticas que lograron la inscripción de sus fórmulas presidenciales, conforme a las resoluciones publicadas hoy por el JEE Lima Centro 1, son las siguientes:

1. Partido Político Perú Acción

Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui

Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

2. Partido Político Integridad Democrática

Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa

Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda

Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

3. Partido Cívico Obras

Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma

Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco

4. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú

Presidencia: Napoleón Becerra García

Primera vicepresidencia: Wilson Clemente

Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla

5. Partido País para Todos

Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza

Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes

Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco

6. Alianza Electoral Venceremos

Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán

Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

7. Partido Político Cooperación Popular

Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta

Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jaúregui

Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

8. Partido Demócrata Federal

Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández

Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta

Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

Así, las ocho nuevas fórmulas presidenciales se unen a las 24 agrupaciones que ya lograron su inscripción en el marco de las elecciones generales 2026.

Inscritas

  1. Fuerza Popular 
  2. Alianza para el Progreso
  3. Partido del Buen Gobierno 
  4. Un Camino Diferente 
  5. Partido Patriótico del Perú 
  6. Ahora Nación
  7. Podemos Perú
  8. Juntos por el Perú 
  9. Perú Moderno
  10. Partido Frente de la Esperanza
  11. Partido Demócrata Unido Perú
  12. Progresemos
  13. Partido Morado
  14. Fe en el Perú
  15. Partido Democrático Somos Perú
  16. Unidad Nacional 
  17. Libertad Popular
  18. Partido SíCreo
  19. Salvemos al Perú 
  20. Partido Político Nacional Perú Libre
  21. Partido Político PRIN
  22. Fuerza y Libertad
  23. Partido Demócrata Verde
  24. Partido Aprista Peruano
