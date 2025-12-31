La elevada fragmentación electoral anticipa un próximo gobierno con escasa capacidad de maniobra, lo que limitaría la posibilidad de impulsar reformas que eleven el crecimiento potencial. Foto: Andina
Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

Pese a un escenario político marcado por la fragmentación electoral y la incertidumbre de cara a los comicios de 2026, la economía peruana mantiene, por ahora, un desempeño más resiliente de lo previsto. La inversión privada cerraría este año con un crecimiento cercano al 10%, apoyada en la ausencia de un candidato antisistema y en la estabilidad macroeconómica.

