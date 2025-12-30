Multiópticas apalancará su expansión internacional tras una ampliación de capital de US$52.9 millones y tendrá a Perú como uno de sus primeros destinos en Latinoamérica. La compañía española de óptica abrirá su primer punto de venta en el país en marzo de 2026, en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima.

La llegada de Multiópticas a Perú se realizará bajo el concepto Mó, con el cual la compañía estructura su crecimiento global. La apertura se concretará de la mano de Comercializadora de la Plata, socio local que trabaja también con marcas como Lacoste, Bimba y Lola y Tous.

Este primer establecimiento en Perú se sumará a los dos puntos de venta con los que Mó ya opera en México.

La compañía prevé continuar su expansión en el mercado peruano y mantiene conversaciones avanzadas para sumar aperturas en Latinoamérica el próximo año, aunque no ha revelado ubicaciones concretas, informó Modaes.

Multiópticas amplía capital para su expansión internacional

La española Multiópticas abrirá su primera tienda en Lima en marzo de 2026.

Multiópticas se ha preparado para la referida expansión internacional mediante una ampliación de capital de US$52.9 millones, aprobada por su Junta General de socios, con el objetivo de alcanzar un “crecimiento sostenido” en mercados europeos y latinoamericanos.

En octubre, y con la vista puesta en esta expansión, la compañía reforzó su equipo directivo con dos incorporaciones en áreas estratégicas. Ignacio Escudero asumió el liderazgo de la estrategia de crecimiento global, mientras que Pablo Baleirón quedó a cargo de la transformación digital.

En junio del año pasado, Multiópticas dejó su estructura histórica como cooperativa y se transformó en una sociedad limitada. Los cooperativistas pasaron a ser socios y cubrieron el 100% de la ampliación de capital.

Multiópticas: tamaño global y socio local

La empresa Multiópticas cuenta con 550 puntos de venta a nivel mundial.

Con sede en Madrid, Multiópticas cuenta actualmente con 550 puntos de venta en todo el mundo y una red de más de 2,300 empleados. La empresa ha rechazado facilitar cifras de facturación por el momento.

Para su desembarco en el mercado peruano, la compañía se apoyará en Comercializadora de la Plata. El socio local inició su operación con la distribución de New Era en Perú, marca con la que hoy también opera en Chile.

En su mercado local, esta empresa representa a Lacoste y fue la encargada del desembarco de Bimba y Lola en Perú en 2021. Actualmente, también tiene a Tous en su cartera de marcas.