Rafael Salazar Mourré, director de Comercializadora de la Plata, define a las firmas de su portafolio de “lujo accesible”, dirigidas a un público interesado en lo último de la moda. En 2019 arrancaron representando a la estadounidense New Era de colecciones de gorros, ropa y accesorios. Actualmente, ya cuentan con 10 tiendas de dicha marca en Perú y otras 10 en Chile, donde también son operadores.

New Era es la que actualmente representa el grueso de los ingresos del grupo debido al número de locales con los que cuenta. “En Perú el 65% de las ventas de New Era se realizan a través de nuestras tiendas y el 35% a través de mayoristas”, explicó Salazar Mourré.

Comercializadora de La Plata venía creciendo anualmente a un ritmo acelerado (niveles de hasta 100%) pero en 2023 esto se vio afectado debido a la coyuntura económica. Así, solo registraron un avance de 25% en relación al 2022. Con miras a seguir con sus planes, alistan 13 nuevas aperturas de tiendas, principalmente en Lima, y otras siete en Chile de New Era.

Las nuevas tiendas que llegarán a Lima en 2024

“Todas las marcas del portafolio tienen potencial de crecimiento”, aseguró el director de la empresa. Entre las aperturas se proyectan cuatro de Tous este año. Al momento suman 11 y ya alistan el ingreso de una nueva tienda en el Jockey Plaza en un local de más de 100 m2 (sería el segundo en dicho centro comercial). La inversión aproximada para un punto de Tous es de US$ 300,000.

Comercializadora de La Plata tiene la representación de Tous desde 2022 para su distribución exclusiva. Sin embargo, Perfumerías Unidas es quien se encarga de los perfumes.

En el caso de New Era también se expandirán con cuatro nuevos locales este año. Para cada punto la inversión estimada en implementación es US$ 80,000 y en Chile asciende a US$ 130,000. Sus formatos son de entre 60 m2 y 80 m2.

En cuanto a la española Bimba y Lola solo abrirán un nuevo punto. “La marca es más reservada en cuanto a las ubicaciones. Se requiere un espacio mínimo de 150 m2″. Actualmente, la firma ya se encuentra en el Jockey Plaza y en El Bosque, San Isidro.

“El año pasado en junio abrimos Lacoste en Jockey Plaza y en noviembre llegamos a Plaza San Miguel”, detalló

Planes de crecimiento de Comercializadora de La Plata

Rafael Salazar Mourré aseguró que constantemente están en busca de nuevas marcas para sumarlas a su portafolio. “Ahora nos encontramos negociando con una firma europea de accesorios”, aseguró, pero todavía no puede revelar el nombre.

Del mismo modo, están en conversaciones para representar otras marcas en la región. “Queremos convertirnos en operadores en Chile, Colombia, Bolivia y Perú”, dijo Salazar.

