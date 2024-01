En estos meses, Noe Bernacelli, Director Creativo de la empresa que lleva su nombre, junto con su equipo, viajarán a Miami para analizar su próximo ingreso. “Queremos llegar con colecciones de noche porque tenemos una gran cartera de clientas latinas que viven en Miami y que nos compran mucho”, explicó.

Por el momento, solo internacionalizarán su línea de negocio de vestidos de noche de alta costura. Sobre el formato del punto de venta, Bernacelli señaló que sería una boutique en la que trabajará un equipo de diseñadores peruanos.

Noe Bernacelli abre su primera tienda en Lima

Recientemente, la firma abrió su primer punto de venta con puerta calle en San Isidro. “También realizamos los diseños aquí (en el nuevo local) y la producción la hacemos en la Avenida Conquistadores”. Para la apertura, dijo Bernacelli, invirtieron alrededor de US$ 200,000.

“Este año pensábamos abrir otro igual (en Lima), pero el 2023 fue decisivo porque tuvimos muchos clientes de afuera del país y por ello priorizamos nuestra llegada a Miami”, sostuvo.

La línea de negocio más relevante para la firma es novias, con un peso de entre 60% y 70% en los ingresos, lo restante es ‘ready to wear’ (prendas listas para usar de denim, lino, que son más comerciales). “El ticket no baja de US$ 3,000 en novias″, precisó. Un vestido con 80% de Swarovski es uno de los más particulares que ha elaborado el diseñador.

“Novias abarca mucho porque a veces la clienta llega con los familiares, quienes solicitan vestidos de fiesta, así como las damas, el novio”, detalló.

Prepandemia, Noe Bernacelli realizaba alrededor de 30 vestidos al año, pero en 2023 cerraron con un promedio de 80. El diseñador peruano dijo que, si bien han logrado recuperarse tras el golpe del Covid-19, ello ha demandado la transformación del negocio. Por ejemplo, con su ingreso al retail.

“La pandemia nos obligó a ingresar a una línea de negocio del cual yo, hasta ese momento, estaba un poco divorciado”, comentó. Se recuerda que Bernacelli entró con jeans, poleras, blusas, faldas, entre otros, a Saga Falabella. Así, el ticket del empresario oscilaba entre S/60 y S/80 en dicho punto de venta, mientras que los vestidos se ubicaban en no más de S/300.

Diseño Latino, una nueva colaboración con Falabella

“Mi última colección para Falabella fue para Perú, Chile y Colombia (bajo el nombre Diseño Latino). Es la segunda colaboración con ellos para los tres países de Latinoamérica”, señaló. Actualmente, las prendas de Bernacelli se venden con un ticket de hasta S/600 en retail, agotando stock.

Ahora, a diferencia de antes, sus ventas a la retailer ya no es son tan relevantes para la empresa en términos de ingresos porque son colaboraciones. Es decir, Noe Bernacelli no se encarga de la fabricación, sino que solamente del diseño. Los primeros años en los que trabajó junto con Falabella sí entregaban el producto listo a las tiendas.

Sobre este modelo de trabajo, resaltó la oportunidad de que se hayan creado “nuevos nichos dentro de la industria de la moda, como estas colaboraciones, que antes no existían”.





