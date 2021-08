El diseñador peruano de alta costura, Noe Bernacelli, decidió darle giro a su negocio para mantenerse vigente en la industria de la moda. Iniciada la pandemia las reuniones sociales se cancelaron por completo y la demanda por vestidos de gala también.

Es por ello que la firma ingresó al retail (con Saga Falabella) a través de su línea de prendas para uso diario o también conocida como ready to wear. “Nos tocó reinventarnos y confeccionar ropa interior, mochilas, bufandas, poleras. Hemos tenido que darle más importancia a esta categoría y realizar colecciones económicas y comerciales”, dijo Noe Bernacelli.

Como parte de su estrategia, la marca realiza ediciones limitadas. “Es importante trasladar el concepto de exclusividad del diseñador”, explicó.

Las prendas de Bernacelli compiten en las tiendas con precios desde S/ 39 hasta S/600. Hoy el ready to wear ya genera los mayores ingresos de la empresa. Antes el grueso lo representaba la línea de novias.

Comentó que el año pasado lo primero que se agotó fueron los polos básicos de algodón pima con el lodo de la firma. También la ropa deportiva.

El buen desempeño en retail abre la posibilidad de que Bernacelli inaugure su primera tienda de prensas a bajo costo. “Dependiendo de la coyuntura, contemplamos hacer este proyecto a comienzos del próximo año”.

Novias

A partir de enero del 2021 las solicitudes de vestidos de novia empezaron a reactivarse. “Había temor de invertir en una prenda hecha sobre medida para un evento al que solo iban 15 personas, pero ahora los aforos ya cambiaron”, apuntó Bernacelli.

El diseñador aseguró que hasta junio del 2022 tienen pedidos de confecciones para matrimonios.

Sin embargo, el comportamiento cambió. “Antes venía la novia junto con la mamá, hermana y amigas, quienes también pedían vestidos de noche para la ocasión. Ahora ya no se ve eso. Como máximo llegan con una pariente”, dijo.

Asimismo, el ticket de gasto promedio cayó en 20%. El rango de precios inicia en US$ 1,800 y puede superar los US$ 10,000. Prepandemia los vestidos de novia no tenían un valor menor a US$ 4,500. Se tuvo que hacer un reajuste en los costos para atender la demanda, indicó Bernacelli.

El diseñador explicó que esto también responde a que las bodas ahora se celebran por las tardes. “El traje de noche tiene más brillos, aplicaciones, cristales, bordados; por lo tanto, es más caro”, señaló.

Datos

Retorno. Noe Bernacelli realizará su primer desfile privado desde que inició la pandemia en setiembre. La ausencia de estos eventos no permitió la venta de prendas a medida.

Alta costura. Son elaboradas a mano en un 80%.

Proyectos. La firma busca internacionalizarse. En esa línea, Bernacelli se alista para presentar colección en Los Ángeles.