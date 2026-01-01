Declaran inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al Senado. Foto: Diana Marcelo / GEC
Declaran inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al Senado. Foto: Diana Marcelo / GEC
, debido a que registra una sentencia por el delito de peculado en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

Según una resolución emitida por el órgano electoral, , conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El fallo detalló que Vizcarra y otros candidatos de su partido tienen 2 días calendario para subsanar las observaciones, de lo contrario el expediente será declarado improcedente y no podrán participar en las elecciones generales de 2026.

En el expediente, Vizcarra admitió haber sido condenado por peculado doloso y haber cumplido su pena.

Sin embargo, aunque figura rehabilitado en el sistema judicial,

Cabe precisar que, si se mantiene el criterio del JEE Lima Centro 2, este podría aplicarse también a su postulación presidencial,

El fallo del JEE detalló que Vizcarra y otros candidatos de su partido tienen 2 días calendario para subsanar las observaciones.(Foto: Gec)
El fallo del JEE detalló que Vizcarra y otros candidatos de su partido tienen 2 días calendario para subsanar las observaciones.(Foto: Gec)

