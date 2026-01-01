El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró inadmisible la inscripción de la candidatura al Senado de Mario Vizcarra, representante de Perú Primero, debido a que registra una sentencia por el delito de peculado en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

Según una resolución emitida por el órgano electoral, la condena que cumplió en 2005 constituye un impedimento permanente para postular a cargos de elección popular, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El fallo detalló que Vizcarra y otros candidatos de su partido tienen 2 días calendario para subsanar las observaciones, de lo contrario el expediente será declarado improcedente y no podrán participar en las elecciones generales de 2026.

En el expediente, Vizcarra admitió haber sido condenado por peculado doloso y haber cumplido su pena.

Sin embargo, aunque figura rehabilitado en el sistema judicial, el JEE señaló que la ley prohíbe la postulación de sentenciados por delitos dolosos sin considerar la rehabilitación.

Cabe precisar que, si se mantiene el criterio del JEE Lima Centro 2, este podría aplicarse también a su postulación presidencial, lo cual podría dejar fuera de la carrera presidencial a Perú Primero a 4 meses de las Elecciones Generales 2026.