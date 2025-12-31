El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la tacha presentada contra la fórmula presidencial de Renovación Popular, encabezada por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga e integrada por Norma Yarrow y Jhon Ramos como primera y segundo vicepresidentes, respectivamente.

La decisión se enmarca en el proceso de las elecciones generales de 2026 y responde al recurso interpuesto por el ciudadano Estevens Adriano Sánchez Puertas, quien el pasado 27 de diciembre solicitó la exclusión de dicha plancha presidencial.

Según la Resolución N.° 08823-2025-JEE-LIC1/JNE, el órgano electoral determinó que la tacha fue presentada dentro del plazo legal establecido; no obstante, advirtió que el solicitante no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral exigida por la normativa vigente, requisito indispensable para la admisión del recurso.

La tacha fue presentada contra la fórmula presidencial de Renovación Popular encabezada por Rafael López Aliaga. Foto: Joel Alonzo.

Ante esta omisión, el JEE de Lima Centro 1, presidido por Hugo Andrés León Manco, precisó que se trata de un “defecto de carácter subsanable”, por lo que concedió al ciudadano un plazo máximo de un día hábil, contado desde la notificación, para regularizar el trámite.

El organismo electoral indicó además que, en caso de no cumplirse con la subsanación dentro del plazo otorgado, la tacha será declarada improcedente.

En su escrito, Sánchez Puertas sostiene que la solicitud se basa en una presunta vulneración de las normas de democracia interna, al considerar que la fórmula presidencial de Renovación Popular no habría sido elegida conforme a lo dispuesto por la ley.

"Sustento esta tacha en una grave vulneración a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N.° 28094, debido al incumplimiento de las normas de democracia interna de la citada organización política", señala el documento presentado ante el JEE.