El Gobierno de José Jerí oficializó el uso del lema “¡El Perú a toda máquina!” como parte de una nueva política de comunicación social obligatoria para todas las entidades del Poder Ejecutivo, según establece la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada este maryes en el diario oficial El Peruano.

La medida dispone que toda la publicidad institucional informativa y las campañas mediante las cuales el Estado comunica sus servicios a la población deberán incluir el logo y la frase oficial.

Según el dispotivo legal, se busca fortalecer la identidad visual del Gobierno y transmitir una imagen unificada de dinamismo y eficiencia en la gestión pública.

Además, se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será la encargada de definir el diseño visual del logo y los lineamientos técnicos para su implementación en los distintos medios y formatos de comunicación.

El texto recuerda que, según el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la modernización del aparato estatal tiene como propósito alcanzar mayores niveles de eficiencia y optimizar el uso de los recursos públicos para brindar una mejor atención a los ciudadanos.

Cabe precisar que la resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y tiene vigencia inmediata tras su publicación.