La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será la encargada de definir el diseño visual del logo. Foto GEC
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será la encargada de definir el diseño visual del logo. Foto GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El oficializó el uso del lema “¡El Perú a toda máquina!” como parte de una nueva política de comunicación social obligatoria para todas las entidades del Poder Ejecutivo, según establece la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada este maryes en el diario oficial El Peruano.

La medida dispone que toda la publicidad institucional informativa y las campañas mediante las cuales el Estado comunica sus servicios a la población deberán incluir el logo y la frase oficial.

Según el dispotivo legal, se busca fortalecer la identidad visual del Gobierno y transmitir una imagen unificada de dinamismo y eficiencia en la gestión pública.

LEA TAMBIÉN: José Jerí anuncia que iniciará una gira por todo el país que durará tres meses

Además, se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será la encargada de definir el diseño visual del logo y los lineamientos técnicos para su implementación en los distintos medios y formatos de comunicación.

El texto recuerda que, según el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la modernización del aparato estatal tiene como propósito alcanzar mayores niveles de eficiencia y optimizar el uso de los recursos públicos para brindar una mejor atención a los ciudadanos.

Cabe precisar que la resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y tiene vigencia inmediata tras su publicación.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno promulga ley que modifica y regula la publicidad estatal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.