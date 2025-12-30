El ciudadano Luis Miguel Caya Salazar presentó una tacha contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, aspirante por el partido Perú Primero, ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. El pedido se basa en un presunto impedimento legal derivado de una condena firme por el delito de peculado.

Según el escrito, Vizcarra fue condenado en 2005 por un delito doloso contra la administración pública, lo que -de acuerdo con la legislación electoral vigente- le impediría postular a un cargo de elección popular. El recurso cita el artículo 107, literal j), de la Ley Orgánica de Elecciones, modificado por la Ley N.º 30717, que prohíbe la postulación de personas con condena firme por delitos dolosos sancionados con pena privativa de la libertad.

Condena consignada en hoja de vida

En su hoja de vida presentada ante el sistema electoral, Mario Vizcarra declaró haber sido condenado por peculado en 2005 y precisó que se encuentra rehabilitado penalmente.

No obstante, el solicitante de la tacha sostiene que la rehabilitación no elimina el impedimento para postular, al tratarse de un delito doloso contra la administración pública, categoría expresamente señalada en la norma.

Evaluación queda en manos del JNE

La tacha fue interpuesta luego de que el JEE admitiera la candidatura sin formular observaciones sobre este punto. El recurso también invoca los artículos 31 y 35 de la Constitución, referidos a los requisitos y condiciones para el ejercicio de derechos políticos y el acceso a cargos públicos.

Corresponderá ahora al Jurado Nacional de Elecciones evaluar los argumentos presentados y determinar si la candidatura de Mario Vizcarra cumple con los requisitos legales para continuar en el proceso electoral.