PJ declara procedente apelación de Vizcarra y revisará sentencia de 14 años de prisión. Foto: GEC.
, lo que permitirá revisar la sentencia que lo condenó a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.

Esta decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional a través de la Resolución 35, emitida el 16 de diciembre de 2025.

Según el documento, , solicitando en ambos casos su excarcelación inmediata.

Asimismo, también se declaró procedente el recurso de apelación de la empresa Astaldi S.P.A. – Sucursal del Perú, con el que busca dejar de ser tercero civilmente responsable.

Además, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht apeló el monto fijado como reparación civil, solicitando que se reevalúe dicho extremo de la sentencia.

Sin embargo, la apelación presentada por la empresa Incot Contratistas Generales SAC fue declarado no presentado debido a que no cumplió con los requisitos de fundamentación exigidos por la norma procesal.

La Sala Penal de Apelaciones Nacional, con la admisión de estos recursos, revisará el caso y decidirá si mantiene, modifica o anula la sentencia dictada en noviembre contra el expresidente.

Como se recuerda, , vinculados al proyecto Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua.

La defensa del exmandatario pidió que se anule la sentencia o, de forma subordinada, que se revoque y se le absuelva de los cargos imputados. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

