El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido del terrorista Víctor Polay Campos para acogerse a la Ley 32107, sobre prescripción de delitos de lesa humanidad, por lo que seguirá investigado por asesinato en el marco del caso Las Gardenias.

El colegiado declaró inaplicable la citada norma en el proceso seguido contra el excabecilla del MRTA, ello al rechazar la excepción de prescripción de la acción penal presentada por su defensa y otros investigados.

“Dada la gravedad de los hechos, calificados como crímenes de lesa humanidad, el proceso penal continuará con la etapa de control de la acusación el próximo 29 de diciembre, a las 9:45 horas, de manera virtual", informó la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada a través de X.

Polay Campos es procesado por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso ‘Las Gardenias’, que involucra el asesinato de miembros de la comunidad LGTBI entre los años 1989 y 1992 en la región San Martín.

La Fiscalía ha solicitado que el exmiembro de la cúpula del MRTA sea condenado a cadena perpetua por estos hechos. Además, a inicios de diciembre se le dictaron 18 meses de prisión preventiva en el marco de este caso.

Actualmente Víctor Polay cumple una condena de 35 años de prisión por el delito de terrorismo.