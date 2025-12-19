El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado en una ambulancia desde el penal de Barbadillo hacia el hospital de Ate de EsSalud por temas de salud, tras haber tenido una descompensación que estaría relacionado con los problemas del corazón.
Cabe precisar que Martín Vizcarra está en el penal de Barbadillo porque tiene una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, y el INPE dispuso que cumpla esa pena en ese establecimiento.