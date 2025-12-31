La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante la Resolución Jefatural n. ° 000202-2025-JN/ONPE, estableció la asignación de S/ 80 millones para la franja electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2026. El monto se ha distribuido entre las 38 organizaciones políticas que han solicitado la inscripción de sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el plazo establecido del 23 de diciembre de 2025.

De este modo, y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, la asignación presupuestaria se realizó de la siguiente manera: “La mitad del tiempo total disponible debe estar debidamente valorizado y se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad del tiempo debidamente valorizado se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la República. Los partidos políticos que participen por primera vez en una elección disponen de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación. En el caso de las redes sociales, se puede contratar publicidad diaria hasta en tres de ellas. El espacio contratado para hacer publicidad en redes sociales se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos inscritos”.

En dicho sentido, del monto total, S/ 8′709, 182.60 se repartieron de manera igualitaria para la contratación de medios digitales (redes sociales). Cada una recibirá S/ 229,189.02.

El saldo restante de S/ 71′290,817,40 se dividió en dos partes iguales de S/ 35′645, 408.70 para la contratación de medios de comunicación tradicionales (radio y televisión).

La primera parte se repartió de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas, asignando a cada una el importe de S/ 938,037.07.

Propaganda electoral se emitirá del 11 de febrero al 9 de abril. (Foto: ONPE)

La segunda parte se distribuyó proporcionalmente entre los partidos con representación en el Congreso, conforme a la Resolución n. ° 0602-2021-JNE del 9 de junio de 2021, mediante la cual el Jurado Nacional de Elecciones declaró la representación nacional para el periodo legislativo 2021-2026 y precisó los escaños obtenidos por cada organización política. Esta distribución se ha hecho efectiva solo entre las organizaciones que solicitaron inscripción de candidaturas ante el JNE. Por su parte, los partidos y alianzas que participan por primera vez en elecciones generales recibieron S/ 532,021.03 cada uno, monto equivalente a la asignación otorgada a la agrupación con menor número de representantes en el Congreso.

Es importante precisar que, la franja electoral es un espacio contratado por el Estado para que las organizaciones políticas participantes en un proceso electoral puedan difundir sus planes y propuestas de gobierno.

Dicha propaganda debe ajustarse a los principios de legalidad, veracidad, autenticidad, igualdad y no discriminación, establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas. Además, los audios, spots de video y/o reels que se difundirán, deben tener una duración máxima de 30 segundos y deben contar con un intérprete en lengua de señas. Los mensajes podrán realizarse en cualquiera de los idiomas oficiales previstos en la Constitución Política del Estado y, en caso de videos con idioma diferente al español, deberán estar acompañados de su respectiva traducción.

Asimismo, la franja electoral de las Elecciones Generales se emitirá del 11 de febrero al 9 de abril de 2026 a través de los medios tradicionales (televisión y radio) y medios digitales (redes sociales).

Información adicional:

· Las organizaciones políticas deben seleccionar, del 2 al 16 de enero de 2026, proveedores de medios de comunicación televisivos, radiales y medios digitales (redes sociales) para que difundan sus propuestas en la franja electoral. Este procedimiento se debe realizar en el portal CLARIDAD: https://claridad.onpe.gob.pe/financiamiento-publico-indirecto.

· Los audios, spots de videos y/o reels que se transmitirán en la franja electoral deben ser remitidos a la ONPE del 12 al 20 de enero de 2026 para su evaluación y posterior aprobación.

Distribución de la Adjudicación Económica para las Organizaciones Políticas