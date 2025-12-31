Marisol Pérez Tello no cuenta, por el momento, con una candidatura presidencial inscrita luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula de Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, al considerar que fue presentada de manera extemporánea para las Elecciones Generales 2026.

Según la Resolución N.º 08928-2025-JEE-LIC/1/JNE, el Pleno del JEE resolvió declarar improcedente la solicitud de admisión de inscripción de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República presentada por el personero legal titular de dicha organización política.

En el documento, el órgano electoral dispuso además notificar la decisión al personero legal titular inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Marco Antonio Zevallos Bueno, mediante su casilla electrónica, conforme al reglamento de notificaciones aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, el JEE ordenó el archivo definitivo del expediente, una vez que la resolución quede firme . La decisión fue suscrita por el presidente del colegiado, Hugo Andrés León Manco, junto a los miembros Edmundo Pedro Calderón Cruz y Ana Vanessa Ruiz Quispes, con la secretaría de Leyla Lisbeth Medina Calvo.

Con esta resolución, no existe por el momento una candidatura presidencial inscrita por parte de Marisol Pérez Tello. No obstante, el abogado especialista en temas electorales José Manuel Villalobos Campana señaló que l a organización política aún tiene la posibilidad de apelar la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones , que deberá evaluar el caso en última instancia.

JEE Lima Centro 1 ha declarado improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de Primero La Gente. Foto: X.

Antecedentes del caso

Cabe recordar que Marisol Pérez Tello, quien fue anunciada como candidata presidencial de Primero La Gente, sostuvo públicamente que su plancha no logró inscribirse debido a problemas técnicos en el sistema digital del JNE. Según su versión, la plataforma habría presentado fallas durante el proceso, lo que impidió culminar el trámite pese a haberse iniciado dentro del plazo legal.

Pérez Tello explicó que la normativa electoral permitía comenzar la inscripción hasta las 11:59 p. m. del 23 de diciembre y concluirla hasta las 12:00 p. m. del 24, siempre que el procedimiento se realizara de manera continua. Sin embargo, afirmó que el sistema se interrumpió exactamente al mediodía del 24 de diciembre, presuntamente por una falla del proveedor de firmas digitales contratado por la propia autoridad electoral.

Respecto a las críticas por haber iniciado el trámite en la etapa final del cronograma, indicó que ello respondió a una decisión política reciente, tras concretarse una alianza con el Frente Social, que agrupa a organizaciones como el SUTEP y la Derrama Magisterial, acuerdo que —según señaló— se cerró el 22 de diciembre.

Finalmente, remarcó que la legislación electoral habilita a las organizaciones a inscribir sus fórmulas hasta el límite fijado en el calendario oficial, por lo que cuestionó que una eventual falla técnica ajena al partido pueda restringir el ejercicio de ese derecho.