Un total de 22 fórmulas presidenciales quedaron oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, luego de superar el periodo de tachas y observaciones, de acuerdo con el registro del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. El cierre del plazo para presentar solicitudes de inscripción se produjo el 23 de diciembre, con 36 listas en carrera inicial.

Entre las organizaciones políticas que lograron completar el proceso figuran Fuerza Popular, que postula nuevamente a Keiko Fujimori; Ahora Nación, con Alfonso López Chau; Podemos Perú, con José Luna Gálvez; y Un Camino Diferente, encabezado por Rosario Fernández.

También quedaron habilitadas otras agrupaciones tradicionales y emergentes como el Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto; Alianza para el Progreso (APP), con César Acuña; el Partido Patriótico del Perú, con Herbert Caller; y el Frente de la Esperanza, que lleva como candidato a Fernando Olivera.

A la lista se suman el Partido Morado, con Mesías Guevara; el Partido Demócrata Unido, con Charlie Carrasco Salazar; Progresemos, con Paul Jaimes Blanco; Fe en el Perú, con Álvaro Paz de la Barra; Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino; Perú Moderno, con Carlos Jaico; Somos Perú, con George Forsyth; y el Partido SíCreo, cuyo candidato es Carlos Espá.

Completan las fórmulas oficialmente inscritas el Partido Político PRIN, con Walter Chirinos; Salvemos al Perú, con Antonio Ortiz; la Alianza Unidad Nacional, encabezada por Roberto Chiabra; la Alianza Fuerza y Libertad, con Fiorella Molinelli; Libertad Popular, con Rafael Belaunde; y el Partido Aprista Peruano, que postula a Pitter Enrique Valderrama Peña.

Observaciones y exclusiones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había informado que 36 fórmulas presidenciales solicitaron su inscripción dentro del plazo legal. Sin embargo, los JEE de Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon inadmisibles varias postulaciones por incumplimientos considerados básicos.

Entre las principales observaciones detectadas figuran la ausencia de actas de elecciones primarias, documentos con fechas inconsistentes, incumplimiento de las normas de paridad y alternancia, doble postulación de candidatos, firmas y huellas fuera de los parámetros exigidos, así como planes de gobierno incompletos.