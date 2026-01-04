JEE de Lima Centro 1 declara infundadas las tachas contra Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)
JEE de Lima Centro 1 declara infundadas las tachas contra Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

(Renovación Popular), por lo que su postulación para las Elecciones Generales de 2026 continúa vigente.

, según una resolución emitida tras evaluar si se cumplieron las normas en las elecciones internas del partido.

y que los cuestionamientos sobre la forma de selección del candidato fueron rechazados por falta de pruebas

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga a favor de ampliar el Reinfo, pero “solo por un año”

El organismo electoral precisó que tiene la función de revisar en primera instancia la validez de las candidaturas y, basándose en ese marco legal, confirmó que el proceso interno del partido respetó los procedimientos establecidos.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga buscará hacer cuestión de confianza para aprobar cadena perpetua contra violadores

Cabe precisar que este pronunciamiento se realizó dentro del cronograma oficial del proceso electoral en curso. En esta etapa se definen las fórmulas que competirán por la presidencia, el senado y la cámara de diputados.

El pronunciamiento se realizó dentro del cronograma oficial del proceso electoral en curso. Foto: captura
El pronunciamiento se realizó dentro del cronograma oficial del proceso electoral en curso. Foto: captura

TE PUEDE INTERESAR

Temporada de impuestos con cambios: cuándo podrías presentar tu declaración 2026 y qué novedades trae el IRS
Reglas clave antes de pedir tus beneficios del Seguro Social en 2026: guía básica para tomar la mejor decisión
Gobierno del Perú anuncia nuevas medidas migratorias ante captura de Nicolás Maduro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.