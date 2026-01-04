El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró infundadas las tachas que fueron interpuestas contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), por lo que su postulación para las Elecciones Generales de 2026 continúa vigente.

La entidad electoral precisó que las tachas presentadas no tuvieron suficiente respaldo probatorio, según una resolución emitida tras evaluar si se cumplieron las normas en las elecciones internas del partido.

El JEE concluyó que no se demostró una vulneración de las reglas de las elecciones primarias y que los cuestionamientos sobre la forma de selección del candidato fueron rechazados por falta de pruebas

El organismo electoral precisó que tiene la función de revisar en primera instancia la validez de las candidaturas y, basándose en ese marco legal, confirmó que el proceso interno del partido respetó los procedimientos establecidos.

Cabe precisar que este pronunciamiento se realizó dentro del cronograma oficial del proceso electoral en curso. En esta etapa se definen las fórmulas que competirán por la presidencia, el senado y la cámara de diputados.