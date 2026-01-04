En Estados Unidos, la temporada de impuestos es el periodo del año en el que las personas y empresas deben presentar su declaración de impuestos sobre la renta del año fiscal anterior, en este caso de 2025, ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Debido a que ya arrancó 2026, gran cantidad de contribuyentes se preguntan desde cuándo pueden presentar sus declaraciones. En esta nota, te lo damos a conocer.

Vale precisar que a raíz de los cambios en las normas tributarias clave el año pasado, los reembolsos de impuesto para algunos ciudadanos serían seriamente afectados. No solo ello, se generarían retrasos en la presentación de declaraciones porque muchos contribuyentes intentarán determinar si califican a las nuevas deducciones.

Todos los contribuyentes están pendientes de la temporada de impuestos en Estados Unidos (Foto: Freepik)

¿DESDE CUÁNDO PUEDES PRESENTAR TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ESTE 2026?

El IRS aún no ha emitido una fecha oficial de inicio para la temporada de declaración de impuestos este 2026. “Esperamos tener una fecha de entrada en funcionamiento en cualquier momento”, señaló Mark Steber, director de impuestos de Jackson Hewitt Tax Services.

Tomando en cuenta que en 2025 comenzó el lunes 27 de enero, algunos expertos mencionan que para este año se presentaría un ligero retraso para el inicio de esta temporada. De ser así, quienes esperaban tener sus reembolsos lo antes posible, tendrán que esperar un poco más, publica USA Today.

Según George Smith, contador público de Andrews Hooper Pavlik en Bloomfield Hills (Michigan), señaló que al caer lunes el 2 de febrero, se especula que iniciaría esa semana.

Aunque no se sabe una fecha exacta, esta comenzaría a fines de enero o inicios de febrero. Cualquiera que sea el día elegido, lo mejor es estar alistando los documentos para presentar cuando llegue el momento.

Especialistas advierten que el impacto varía según el nivel de ingresos y el tipo de declaración. (Foto referencial: Freepik)

ALGUNOS CAMBIOS QUE TENDRÁ LA TEMPORADA DE IMPUESTOS

La temporada de declaración de impuestos este 2026 tendrá algunas complicaciones a raíz de los cambios en las normas tributarias, ya que varios hogares analizarán si califican para nuevas deducciones.

No solo ello, ya que deberán presentar un nuevo Anexo 1-A para solicitar exenciones fiscales por ingresos por propinas, pago de horas extras, intereses de préstamos de automóviles y la nueva exención de impuestos para los mayores de 65 años.

Otro dato para tener en cuenta es que el IRS ya no emitirá reembolsos de impuestos mediante cheques en papel; por tal motivo, los contribuyentes individuales deberán encontrar la manera de recibir su reembolso de impuestos federales mediante depósito directo. En caso de no tener cuenta bancaria puede optar por tarjetas de débito prepagadas o billeteras digitales.