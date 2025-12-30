Para las comunidades latinas en Estados Unidos, el debate sobre los impuestos deja de ser un asunto técnico cuando entra en juego algo tan concreto como el cheque de cada quincena: comparar si conviene quedarse en un estado con tasas altas o mudarse a otro con gravámenes más bajos implica poner en la balanza alquiler, escuelas, transporte público, servicios de salud y, por supuesto, la posibilidad de seguir enviando remesas a casa mientras se “estira” el sueldo con uno o dos trabajos extra. En ese contexto, la decisión de nueve estados de EE. UU. de reducir el impuesto estatal a la renta individual desde el 1 de enero de 2026 —mediante recortes graduales e incluso planes que, en algunos casos, aspiran a borrar este tributo en el futuro— puede traducirse en unos dólares adicionales al mes para quienes viven allí o piensan “echar raíces” con la familia, en un momento en que cada punto porcentual marca la diferencia en el presupuesto del hogar.

Por eso, entender qué estados disminuyen sus tasas, cuánto bajan y qué riesgos advierten los expertos en políticas fiscales es clave para cualquier lector hispano en Estados Unidos que quiera planificar el 2026 con la calculadora en la mano y sin caer en falsas promesas de “paraíso sin impuestos”.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS IMPUESTOS ESTATALES?

Desde el 1 de enero de 2026, nueve estados aplicarán tasas más bajas de impuesto sobre la renta individual, según un análisis de la Tax Foundation citado por medios nacionales como CBS News.

Esta ola de recortes es parte de una tendencia que arrancó tras la pandemia, cuando los ingresos estatales crecieron por ayudas federales y fuerte recaudación, lo que abrió espacio para bajar impuestos, aunque organizaciones como el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) advierten que esto puede presionar presupuestos para educación, salud y otros servicios públicos.

LA LISTA DE LOS 9 ESTADOS Y SUS NUEVAS TASAS

A continuación, las tasas estatales de impuesto a la renta individual para 2025 y las que regirán en 2026, de acuerdo con la Tax Foundation y reportes de CBS News.

Estado Tasa 2025 Tasa 2026 Detalle clave Georgia 5,19% 5,09% Plan de recortes anuales hasta llegar a 4,99%, con legisladores republicanos impulsando eventualmente eliminar el impuesto. Indiana 3% 2,95% Impuesto plano que bajará otra vez en 2027, como parte de una estrategia de competitividad. Kentucky 4% 3,5% Reducciones “por activadores”: si las finanzas cumplen ciertos umbrales, la tasa baja automáticamente. Mississippi 4,4% 4% Última fase de una reducción plurianual; una nueva ley permite seguir bajando hasta 3% en 2030 y luego avanzar hacia 0%. Montana 5,9% 5,65% Baja la tasa máxima y se amplía el acceso al tramo más bajo, beneficiando a más contribuyentes. Nebraska 5,2% 4,55% Uno de los recortes más agresivos, pero con advertencias por déficit de cientos de millones de dólares. Carolina del Norte 4,25% 3,99% Impuesto plano, en un estado con gobernador demócrata y legislatura republicana. Ohio 3,13% 2,75% Nuevo presupuesto consolida una tasa plana para ingresos no empresariales, con el argumento de simplificar el sistema y hacer al estado más competitivo. Oklahoma 4,75% 4,5% Se reduce la tasa marginal máxima y se consolidan tramos, de seis a tres, para simplificar el esquema tributario.

Para un trabajador latino con ingresos medios, estas bajas pueden representar desde decenas hasta varios cientos de dólares al año, dependiendo del nivel de ingreso y de si el estado ofrece otros beneficios ligados al impuesto, como créditos por hijos o por ingresos del trabajo.

¿CÓMO IMPACTA ESTO A LOS HISPANOS EN EE. UU.?

En varios de estos estados, como Georgia, Carolina del Norte, Ohio o Nebraska, las comunidades hispanas han crecido de forma acelerada en las últimas décadas, con familias que trabajan en construcción, servicios, manufactura, logística y agricultura.

Para muchos hogares latinos que viven “del día”, una rebaja de impuestos puede significar margen para pagar la guardería, comprar seguro de auto o mandar un poco más de dinero a la familia en México, Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, decisiones que se sienten tanto como un aumento de salario.

En la práctica, no faltan las conversaciones en la mesa del domingo: el primo que se mudó de California o Nueva York a Georgia o Carolina del Norte y cuenta que “allá rinde más el cheque”, o el amigo que se fue a Ohio porque la empresa abrió planta nueva y se encontró con impuestos más bajos, pero también con menos transporte público y servicios sociales. Ese contraste entre “bajos impuestos” y “Estado presente” es clave para entender el debate y para que los latinos no se queden solo con el titular de que “bajan los taxes”.

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

La Tax Foundation, un centro de análisis con sede en Washington, describe estos recortes como parte de una competencia fiscal entre estados que buscan atraer inversión, empleos y nuevos residentes, especialmente después de la pandemia.

El CBPP, por el contrario, subraya que muchos de estos recortes benefician de forma desproporcionada a contribuyentes de mayores ingresos y pueden aumentar la desigualdad, al tiempo que presionan presupuestos para educación pública, programas de salud y ayudas a hogares de bajos ingresos.

Investigaciones como el informe “State Tax Cuts After the Pandemic” del Volcker Alliance muestran que estados como Kentucky, Georgia, Iowa, Nebraska y Mississippi han aprobado recortes de miles de millones de dólares al impuesto sobre la renta, a menudo escalonados y condicionados a metas de recaudación, lo que a largo plazo podría reducir de manera sustancial los recursos disponibles para servicios públicos.

Por su parte, el Instituto de Política y Tributación (ITEP) advierte que la eliminación o reducción drástica del impuesto a la renta suele volver los sistemas fiscales más regresivos, es decir, que los hogares de menores ingresos terminan pagando, proporcionalmente, una mayor parte de sus ingresos en impuestos estatales y locales.

¿CONVIENE MUDARSE POR LOS IMPUESTOS?

Para un lector hispano en EE. UU. que ya está pensando en moverse “donde cobren menos impuestos”, hay varios puntos que conviene mirar con calma, más allá de la tasa que aparece en el titular.

Revisar el paquete completo: algunos estados con impuestos bajos compensan con impuestos a la propiedad más altos, menos servicios públicos o tarifas elevadas en universidades estatales, lo que puede afectar directamente a familias con hijos adolescentes.

Considerar servicios clave: educación K-12, acceso a clínicas comunitarias, programas de apoyo para vivienda y transporte pueden marcar la diferencia para comunidades latinas que dependen de redes públicas y comunitarias para salir adelante.

Pensar en el largo plazo: recortes que hoy parecen un alivio pueden traducirse en recortes de programas escolares, becas o ayudas locales dentro de unos años, como ya alertan analistas para casos como Nebraska y otros estados con fuertes déficits.

En otras palabras, antes de empacar y decir “me voy porque allá el tax es más bajito”, conviene hacer números finos, hablar con asesores fiscales o con organizaciones comunitarias latinas que conocen de cerca cómo se sienten estos cambios en barrios donde se mezclan inglés, español y spanglish en la misma cuadra. Así, la decisión de mudarse o quedarse no se basará solo en una cifra porcentual, sino en un panorama completo de calidad de vida, oportunidades y estabilidad para la familia.