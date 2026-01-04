Aunque se sabe el rol que cumple la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos - al ser la agencia federal encargada principalmente de otorgar y pagar beneficios por jubilación, discapacidad, sobrevivencia y del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para personas de bajos recursos, ancianos o con discapacidad -, muchos no tienen claro su trabajo, por lo que tienen dudas hablar sobre ella; incluso hay quienes están convencidos de que desaparecerá, por lo que consideran que lo mejor es cobrar sus beneficios cuanto antes. Si eres uno de ellos, aquí te damos a conocer algunas reglas que debes considerar antes de solicitarlo este 2026.

La pregunta que muchos se hacen: ¿cuándo te conviene más pedir tus beneficios si te jubilas en 2026? (Foto: Pexels)

PUNTOS A TENER EN CUENTA SI PIENSAS PEDIR TUS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL

A continuación, tres claves que debes considerar si piensas solicitar tus beneficios del Seguro Social este 2026. La lista fue realizada por La Opinión.

1. Cobrar antes implica un costo permanente

Aunque la edad plena de jubilación es 67 años, si este 2026 cumples 62 años ya puedes solicitar el Seguro Social, pero cobrarlo a esta edad implica aceptar una reducción permanente de pagos mensuales. Por ejemplo, “si tu beneficio completo sería de US$2,000 mensuales a los 67 años, al cobrarlo a los 62 podrías recibir US$1,400”, lo cual representa una reducción cercana al 30%, precisa el sitio web.

Por tal motivo, antes de tomar una decisión analiza si dependes de tu seguro para llegar a fin de mes; de ser así, no te convendría pedirlo antes.

2. Si esperas más tiempo para cobrar tu Seguro Social obtendrás mayores ganancias

Cuando alcances la edad plena de jubilación, no estás obligado a cobrar el Seguro Social. Si esperas un poco más, te ofrecerán créditos por jubilación retrasada que incrementarán tus beneficios en un 8% por cada año postergado tras cumplir 67 años.

Una vez que esos créditos se acumulen hasta los 70 años, después de esa edad no hay ninguna ventaja financiera para que sigas esperando.

3. Tus beneficios también serán para tu pareja

Algo que muchos no toman en cuenta son los beneficios por sobrevivencia, ya que si estás casado y generaste más ingresos, cuando ya no estés el dinero se convertiría en la principal fuente de dinero para tu pareja.

Es decir, el Seguro Social le pagará al cónyuge sobreviviente el mismo monto mensual que recibía o tenía derecho a recibir el trabajador fallecido. Entonces, ten en cuenta en qué momento cobrar tu dinero, a los 62, a los 67 o a los 70 años, ya que si algún día faltas, ese monto lo recibirá tu pareja.