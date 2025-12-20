La Administración del Seguro Social de estados Unidos ya definió su calendario de pagos para el 2026 (Foto: SSA)
La Administración del Seguro Social de estados Unidos ya definió su calendario de pagos para el 2026 (Foto: SSA)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

Para millones de hispanos en Estados Unidos, estos cheques del Seguro Social —ya sea de jubilación, por sobrevivencia, SSDI o SSI— son la base de su presupuesto mensual, sin importar si viven en Florida, Texas, California, Nueva York, Illinois u otro estado. Organizar gastos esenciales como vivienda, comida o salud depende muchas veces de las fechas en que llega este dinero. Por eso, contar con el calendario oficial de pagos con anticipación no solo da tranquilidad, sino que se convierte en una herramienta clave para planificar mejor las finanzas a lo largo y ancho del país.

La Social Security Administration (SSA) ya confirmó el cronograma completo de pagos para 2026, un año que además llega con buenas noticias gracias al ajuste por costo de vida, conocido como COLA. Este aumento busca compensar el impacto de la inflación y proteger el poder adquisitivo de quienes dependen del Seguro Social, algo especialmente relevante para muchas familias latinas que tienen estos cheques como ingreso principal o complemento clave de su economía diaria.

Entrada a una oficina de la Administración del Seguro Social en Nuevo México (Foto: Google Maps)
Entrada a una oficina de la Administración del Seguro Social en Nuevo México (Foto: Google Maps)

AJUSTE COLA 2026: UN PUNTO CLAVE ANTES DE REVISAR FECHAS

Antes de entrar al detalle mensual, vale la pena detenernos un segundo en el contexto. La SSA anunció a finales de octubre que el COLA para 2026 será del 2.8%, un incremento que se reflejará en todos los pagos de jubilación, beneficios para sobrevivientes, SSDI y SSI. No es un dato menor: este ajuste automático está directamente ligado a la inflación en Estados Unidos y define cuánto aumentan los cheques mensuales, algo que puede marcar la diferencia en el presupuesto de los hogares hispanos en cualquier estado del país.

¿CÓMO FUNCIONA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL?

La lógica del calendario se mantiene estable y es importante que los beneficiarios hispanos la conozcan con claridad. El SSI se paga el primer día de cada mes; los beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 reciben su dinero el día 3; y el resto cobra según su fecha de nacimiento: segundo, tercer o cuarto miércoles del mes. Si la fecha cae en fin de semana o feriado federal, el pago se adelanta al día hábil anterior, algo clave para planificar gastos de vivienda, alimentos y salud.

CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL 2026

Enero 2026

FechaTipo de pago
Miércoles 31 de diciembre de 2025SSI (pago de enero)
Viernes 2Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 14Nacidos del 1 al 10
Miércoles 21Nacidos del 11 al 20
Miércoles 28Nacidos del 21 al 31
Viernes 30SSI (pago de febrero)

Febrero 2026

FechaTipo de pago
Martes 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 11Nacidos del 1 al 10
Miércoles 18Nacidos del 11 al 20
Miércoles 25Nacidos del 21 al 31
Viernes 27SSI (pago de marzo)

Marzo 2026

FechaTipo de pago
Martes 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 11Nacidos del 1 al 10
Miércoles 18Nacidos del 11 al 20
Miércoles 25Nacidos del 21 al 31

Abril 2026

FechaTipo de pago
Miércoles 1SSI
Viernes 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 8Nacidos del 1 al 10
Miércoles 15Nacidos del 11 al 20
Miércoles 22Nacidos del 21 al 31

Mayo 2026

Fecha Tipo de pago
Viernes 1SSI y beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 13Nacidos del 1 al 10
Miércoles 20Nacidos del 11 al 20
Miércoles 27Nacidos del 21 al 31

Junio 2026

FechaTipo de pago
Lunes 1SSI
Miércoles 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 10Nacidos del 1 al 10
Miércoles 17Nacidos del 11 al 20
Miércoles 24Nacidos del 21 al 31

Julio 2026

FechaTipo de pago
Miércoles 1SSI
Jueves 2Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 8Nacidos del 1 al 10
Miércoles 15Nacidos del 11 al 20
Miércoles 22Nacidos del 21 al 31
Viernes 31SSI (pago de agosto)

Agosto 2026

Fecha Tipo de pago
Lunes 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 12Nacidos del 1 al 10
Miércoles 19Nacidos del 11 al 20
Miércoles 26Nacidos del 21 al 31

Septiembre 2026

FechaTipo de pago
Martes 1SSI
Jueves 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 9 Nacidos del 1 al 10
Miércoles 16Nacidos del 11 al 20
Miércoles 23Nacidos del 21 al 31

Octubre 2026

Fecha Tipo de pago
Jueves 1SSI
Viernes 2Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 14Nacidos del 1 al 10
Miércoles 21Nacidos del 11 al 20
Miércoles 28Nacidos del 21 al 31
Viernes 30SSI (pago de noviembre)

Noviembre 2026

FechaTipo de pago
Martes 3 Beneficiarios antes de mayo de 1997
Martes 10Nacidos del 1 al 10
Miércoles 18Nacidos del 11 al 20
Miércoles 25Nacidos del 21 al 31

Diciembre 2026

FechaTipo de pago
Martes 1SSI
Jueves 3Beneficiarios antes de mayo de 1997
Miércoles 9Nacidos del 1 al 10
Miércoles 16Nacidos del 11 al 20
Miércoles 23Nacidos del 21 al 31
Jueves 31SSI (pago de enero 2027)

LAS RECOMENDACIONES DEL CASO

Tener este calendario confirmado de la SSA a mano marca una diferencia real para quienes dependen del Seguro Social en cualquier rincón de Estados Unidos, en especial dentro de la comunidad hispana. Permite anticiparse, evitar confusiones y entender cómo el Seguro Social sigue un orden claro incluso cuando hay feriados o ajustes por inflación, algo crucial si organizas tus gastos de vivienda, alimentos o salud alrededor de estas fechas. La recomendación es simple: guarda estas fechas, revísalas con tiempo y usa esta información como una herramienta más para cuidar tu estabilidad financiera en 2026, sobre todo si formas parte de la comunidad hispana que cuenta con estos pagos como parte esencial de su ingreso mensual.

Este es el calendario oficial de los pagos del Seguro Social para el 2026 (Foto: SSA)
Este es el calendario oficial de los pagos del Seguro Social para el 2026 (Foto: SSA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS