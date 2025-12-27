Si vas a jubilarte o ya lo hiciste, quizá te encuentres buscando un lugar al cual mudarte para descansar después de tantos años de trabajo. ¿Qué te parece el desierto? Pese a que puede resultar muy desafiante, te garantiza una vida plena, ya que te conecta con la naturaleza. Si aún no te decides, te damos a conocer ocho ciudades desérticas, donde puedes vivir solamente con tus ahorros de jubilación.

Un cheque mensual promedio del Seguro Social es de US$1,869. Tomando en cuenta tu economía, busca un lugar de retiro adecuado que se ajuste a tus necesidades.

El desierto te garantiza estar conectado con la naturaleza (Foto: Pixabay / Composición Canva para Mag El Comercio)

LAS CIUDADES DEL DESIERTO DONDE PUEDES VIVIR CON TUS AHORROS DE JUBILACIÓN

El listado fue realizado por MSN, que basó sus datos del precio de las viviendas y alquiler de Zillow, mientras que los montos del costo de vida son de Payscale. Así tenemos:

1. YUMA, ARIZONA

Yuma es una ciudad ubicada en el condado de Yuma, en el extremo suroeste del estado estadounidense de Arizona. Este lugar posee el récord mundial de horas de sol al año: 4,127. Posee un clima árido, propio del desierto de Sonora, y las temperaturas superan los 40 °C casi 100 días al año.

Alquiler promedio: US$1,500

US$1,500 Precio promedio de venta de vivienda: US$293,107

US$293,107 Costo de vida: 4% inferior al promedio nacional

4% inferior al promedio nacional Gastos de vivienda: 13% más bajos que el promedio nacional

2. COOLIDGE, ARIZONA

Coolidge es una ciudad ubicada en el condado de Pinal en el estado de Arizona. Forma parte del desierto de Sonora, y es ideal para el senderismo. Sus residentes practican golf.

Alquiler promedio: US$1,550

US$1,550 Precio promedio de venta de vivienda: US$268,096

US$268,096 Costo de vida: 7% inferior al promedio nacional

7% inferior al promedio nacional Gastos de vivienda: 43% más bajos que el promedio nacional

3. ELKO, NEVADA

Elko es una ciudad conocida como “el corazón del noreste de Nevada”. Se trata de un importante centro económico y de transporte en la I-80, hogar del Great Basin College y un lugar con festivales culturales y de aventuras, ya que ofrece actividades al aire libre como senderismo, esquí y pesca en las cercanas Montañas Ruby.

Alquiler promedio: US$1,550

US$1,550 Precio promedio de venta de vivienda: US$350,854

US$350,854 Costo de vida: 8% inferior al promedio estatal

4. AMARILLO, TEXAS

Amarillo es una ciudad ubicada en los condados de Potter y Randall en el estado de Texas, que también es conocida como el “Mango de Texas” (Texas Panhandle). Es una meseta alta y una de las más grandes del continente. Este lugar forma parte del área geográfica del Llano Estacado.

Alquiler promedio: US$1,275

US$1,275 Precio promedio de venta de vivienda: US$200,143

US$200,143 Costo de vida: 17% inferior al promedio nacional

17% inferior al promedio nacional Gastos de vivienda: 39% más bajos que el promedio nacional

5. DOUGLAS, ARIZONA

Douglas es una ciudad ubicada en el condado de Cochise en el estado de Arizona. Ofrece una experiencia única de la vida fronteriza con una cultura distintiva y desafíos modernos, pero que mantiene un fuerte sentido de identidad local.

Alquiler promedio: US$775

US$775 Precio promedio de venta de vivienda: US$168,033

US$168,033 Costo de vida: 8% inferior al promedio nacional

8% inferior al promedio nacional Gastos de vivienda: 14% más bajos que el promedio nacional

6. WINSLOW, ARIZONA

Winslow es una ciudad ubicada en el condado de Navajo en el estado de Arizona que se encuentra a orillas del río Pequeño Colorado. Se trata de una ciudad histórica en la Ruta 66, conocida por su icónico “Standin’ on the Corner Park” y su rica historia ferroviaria y cultural.

Alquiler promedio: US$1,200

US$1,200 Precio promedio de venta de vivienda: US$191,848

US$191,848 Costo de vida: 31% inferior al promedio nacional

7. EL PASO, TEXAS

El Paso es una ciudad ubicada en el condado homónimo, en el extremo oeste del estado de Texas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, en este lugar el sol brilla durante trescientos dos días del año en promedio, de los cuales el 83% de las horas tienen luz de día; por ello es apodado The Sun City.

Alquiler promedio: US$1,500

US$1,500 Precio promedio de venta de vivienda: US$227,986

US$227,986 Costo de vida: 12% inferior al promedio nacional

12% inferior al promedio nacional Gastos de vivienda: 30% más bajos que el promedio nacional

8. SILVER CITY, NEW MEXICO

Silver City es un lugar ubicado en el condado de Grant en el estado de Nuevo México. Es conocida por su vibrante distrito histórico, arte local, negocios únicos, y su conexión con la minería y Billy the Kid. Destacan el arroyo Big Ditch, una calle principal que ahora es un parque que ofrece senderismo y cultura.

Alquiler promedio: US$1,100

US$1,100 Precio promedio de venta de vivienda: US$219,464

US$219,464 Costo de vida: 51.8% más bajo que el promedio nacional (persona sola)