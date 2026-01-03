La Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos se encarga principalmente de otorgar y pagar beneficios por jubilación, discapacidad, sobrevivencia y el programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para personas de bajos recursos, ancianos o con discapacidad. Si bien, opera en territorio estadounidense, por primera vez brindará asistencia presencial en un país de Latinoamérica. ¿De qué nación se trata? A continuación, la respuesta.

¿CUÁL ES EL PAÍS DE LATINOAMÉRICA DONDE LA SSA BRINDARÁ ASISTENCIA?

Si pensabas que la SSA solamente daba asistencia en Estados Unidos, tenemos una buena noticia para quienes viven en el extranjero y reciben sus beneficios, ya que la agencia de gobierno llegará a El Salvador, país donde atenderá presencialmente.

Pero si piensas que llega para quedarse, lamentamos informarte que no será así, pues solamente lo hará para despejar dudas de los beneficiarios y personas que buscan conocer más sobre jubilación, discapacidad o pagos de sobrevivientes, así como la posibilidad de recibir orientación sobre cómo hacer trámites directamente con delegados oficiales.

Por tal motivo, te precisamos que el Seguro Social de Estados Unidos se instalará en San Salvador, El Salvador, del 26 al 29 de enero de 2026, período en el que los interesados podrán realizar sus consultas, pero no creas que solamente yendo al lugar donde estarán podrás ingresar.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) se encarga de otorgar y pagar beneficios por jubilación, discapacidad, sobrevivencia y el programa SSI (Foto: Google Maps)

¿DE QUÉ MANERA ACCEDER A LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE LA SSA EN EL SALVADOR?

La asistencia directa que brindará el Seguro Social en el país centroamericano específicamente en San Salvador, capital de El Salvador, se brindará solamente a quienes sacaron una cita previa, la cual debe ser tramitada mediante un formulario habilitado por las autoridades encargadas.

Vale precisar que la representación latinoamericana de la SSA con sede en San José, Costa Rica, organizó esta visita, que forma parte de un esfuerzo por acercar la asistencia a quienes más la necesitan.

Por tal motivo para que la SSA te atienda en San Salvador debes agendar una cita previa con la oficina regional de Beneficios Federales que cubre El Salvador, con sede en la Embajada de EE.UU. en Costa Rica.

Paso a paso para pedir cita

Comunícate con la Federal Benefits Unit (FBU) de la SSA en Costa Rica, que es la oficina encargada de los casos de El Salvador, por correo electrónico a la dirección oficial indicada en la página de la SSA (FBU.CostaRica@ssa.gov). En el asunto menciona coloca: “Appointment SSA – San Salvador”.

En el correo incluye: nombre completo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, teléfono de contacto en El Salvador y el motivo de la cita (jubilación, sobrevivencia, cambio de datos, carta de beneficios, etc.).

Verifica fechas y lugar

Revisa la web de la Embajada de EE. UU. en El Salvador y los avisos de “Social Security services” para confirmar fechas, dirección exacta en San Salvador y requisitos de ingreso (documentos), seguridad y puntualidad.

Llega con tu cita impresa o en el teléfono, tu pasaporte o documento de identidad, y cualquier carta o comprobante del Seguro Social que tengas para que puedan revisar tu caso más rápido.