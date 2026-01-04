El partido político Perú Primero denunció, ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, a la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, por una presunta injerencia electoral al opinar sobre la candidatura de Mario Vizcarra, quien fue condenado por peculado en el año 2005.

La agrupación solicitó que Pacheco cese cualquier manifestación que pueda interferir en la contienda.

En la denuncia, el partido sostuvo que las declaraciones de Pacheco “desconocen abiertamente el precedente constitucional fijado por su propia institución”, “anticipan criterio sobre una controversia electoral en curso”, además que “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales”.

“Esta conducta no solo vulnera el deber de neutralidad, sino que genera una interferencia indebida en la independencia de los órganos electorales al inducirlos a desobedecer los mandatos de tutela constitucional que protegen el derecho de resocialización y participación política del candidato Mario Vizcarra Cornejo”, se lee en la denuncia.

Cabe recordar que, en una entrevista en Canal N, Luz Pacheco afirmó que los impedimentos por delitos de corrupción “siguen vigentes pese a las rehabilitaciones” y que Vizcarra “en principio” no debería postular debido a la condena que pesa en su contra.