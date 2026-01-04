Perú Primero denuncia a Luz Pacheco por presunta injerencia electoral. Foto: Perú Primero
Perú Primero denuncia a Luz Pacheco por presunta injerencia electoral.
, por una presunta injerencia electoral al opinar sobre la candidatura de Mario Vizcarra, quien fue condenado por peculado en el año 2005.

.

En la denuncia, el partido sostuvo que las declaraciones de Pacheco “desconocen abiertamente el precedente constitucional fijado por su propia institución”, “anticipan criterio sobre una controversia electoral en curso”, además que “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales”.

“Esta conducta no solo vulnera el deber de neutralidad, sino que genera una interferencia indebida en la independencia de los órganos electorales al inducirlos a desobedecer los mandatos de tutela constitucional que protegen el derecho de resocialización y participación política del candidato Mario Vizcarra Cornejo”, se lee en la denuncia.

Cabe recordar que, en una entrevista en Canal N, y que Vizcarra “en principio” no debería postular debido a la condena que pesa en su contra.

El partido político formuló la denuncia ante el JEE Lima Centro 1 debido por una presunta injerencia electoral al opinar sobre la candidatura de Mario Vizcarra.
El partido político formuló la denuncia ante el JEE Lima Centro 1 debido por una presunta injerencia electoral al opinar sobre la candidatura de Mario Vizcarra. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

