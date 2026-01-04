Primero La Gente presentó apelación contra resolución que rechazó inscripción de su plancha. Foto: Facebook Primero La Gente
para revertir la decisión que declaró improcedente la inscripción de su plancha presidencial para las Elecciones de 2026.

A través de un comunicado, el partido sostuvo que cumplió con los plazos y requisitos de la norma electoral vigente.

Asimismo, , las cuales, según afirmó, fueron reconocidas por el órgano técnico del del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En su pronunciamiento, se indicó que e

“Una falla reconocida por el JNE no puede ser utilizada para excluir a una organización política que actuó de buena fe, y el propio Jurado es responsable de subsanar los errores atribuibles a su proveedor de servicios sin tener que trasladar esas consecuencias a los ciudadanos ni a las organizaciones políticas”, se lee en el comunicado.

y el acompañamiento del personal designado por el JNE.

El partido indicó que el registro de sus listas se inició a tiempo en la plataforma Declara+ y que la formalización fue realizada antes del vencimiento del plazo legal. Foto: Facebook Primero La Gente
El partido indicó que el registro de sus listas se inició a tiempo en la plataforma Declara+ y que la formalización fue realizada antes del vencimiento del plazo legal. Foto: Facebook Primero La Gente

Marisol Pérez Tello encabez la plancha presidencial y la acompañan: en la primera vicepresidencia Raúl Molina, exsecretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno dee Dina Boluarte, y consultor en reforma institucional y descentralización. Y en la segunda vicepresideencia, Manuel Ato, filósofo y catedrático.

