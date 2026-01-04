El partido político Primero La Gente presentó un recurso de apelación ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 para revertir la decisión que declaró improcedente la inscripción de su plancha presidencial para las Elecciones de 2026.

A través de un comunicado, el partido sostuvo que cumplió con los plazos y requisitos de la norma electoral vigente.

Asimismo, atribuyó como causa del problema a fallas técnicas del sistema, las cuales, según afirmó, fueron reconocidas por el órgano técnico del del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En su pronunciamiento, se indicó que el registro de sus listas se inició a tiempo en la plataforma Declara+ y que la formalización fue realizada antes del vencimiento del plazo legal.

“Una falla reconocida por el JNE no puede ser utilizada para excluir a una organización política que actuó de buena fe, y el propio Jurado es responsable de subsanar los errores atribuibles a su proveedor de servicios sin tener que trasladar esas consecuencias a los ciudadanos ni a las organizaciones políticas”, se lee en el comunicado.

El recurso presentado incluyó un acta notarial con una cronología de los hechos, capturas de pantalla y videos que evidenciarían las fallas del sistema y el acompañamiento del personal designado por el JNE.

Marisol Pérez Tello encabez la plancha presidencial y la acompañan: en la primera vicepresidencia Raúl Molina, exsecretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno dee Dina Boluarte, y consultor en reforma institucional y descentralización. Y en la segunda vicepresideencia, Manuel Ato, filósofo y catedrático.