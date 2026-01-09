El JNE tendrá ahora la última palabra sobre la continuidad o no de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra en el proceso electoral de 2026. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
El admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el partido contra la resolución que declaró fundada la tacha a la candidatura presidencial de y dispuso elevar el expediente al , que deberá emitir un pronunciamiento definitivo en segunda y última instancia.

La decisión se adoptó luego de que el personero legal de la agrupación, José Luis Alvarado Gonzáles, subsanara la observación referida al pago incompleto de la tasa electoral. El partido acreditó el reintegro de S/ 45, con lo que completó el monto exigido de S/ 1,650 para las apelaciones en el marco de las , tras la actualización de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Inicialmente, el recurso había sido rechazado por no acreditar el pago íntegro.

El caso se originó cuando el JEE declaró fundadas tres tachas ciudadanas que cuestionaron debido a una sentencia por peculado dictada en 2005. Según la normativa electoral vigente, las personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios están impedidas de postular a la presidencia, incluso si cuentan con rehabilitación legal.

En su defensa, sostiene que el impedimento establecido por la ley vulnera el derecho a la participación política y alega que el candidato cumplió su condena y se encuentra rehabilitado. No obstante, el JEE subrayó que las restricciones legales buscan proteger la administración pública, garantizando que esté integrada por personas con probidad e idoneidad.

En ese contexto, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, señaló recientemente que las más recientes resoluciones del colegiado han confirmado la constitucionalidad de la norma que restringe la postulación de personas sentenciadas pese a su rehabilitación, como ocurre en el caso de Vizcarra.

En principio no. En principio eso es lo que ocurre. Habrá que ver el caso concreto porque no siempre estamos todos de acuerdo en el TC”, indicó el 2 de enero de 2026.

“Nos parezca bien o mal, ha sido convalidada la constitucionalidad de esta norma. Tenemos que respetarla porque, si no, no hay reglas de juego claras para la ciudadanía”, agregó.

El JNE tendrá ahora la última palabra sobre la continuidad o no de la candidatura presidencial de en el proceso electoral de 2026.

