La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó, en primera instancia, a tres personas naturales y a una empresa peruana por integrar una red dedicada a la comercialización ilícita de videojuegos digitales a través de Internet.
Los infractores ofrecían credenciales de acceso a cuentas de plataformas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store y Tienda Nintendo, permitiendo descargas no autorizadas de videojuegos y vulnerando los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de sus titulares.
Las multas impuestas suman 65 UIT, equivalentes a S/ 357 500, tras acreditarse distintos niveles de participación dentro del esquema ilegal.
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De acuerdo con la resolución, los sancionados operaban una compleja red digital que incluía la administración de más de 60 sitios web destinados a promocionar y vender accesos ilícitos a videojuegos.
A través de este sistema, terceros podían descargar contenidos desde plataformas oficiales sin autorización de los titulares de los derechos, afectando directamente a la industria formal del entretenimiento digital.
El Indecopi recordó que las licencias de videojuegos adquiridas en tiendas oficiales son personales e intransferibles, por lo que su reventa o distribución constituye una modalidad de piratería digital.
Además de las multas, la Comisión ordenó el cese inmediato de estas actividades, el bloqueo definitivo de los dominios involucrados y la inscripción de los responsables en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor.