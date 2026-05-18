La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó, en primera instancia, a tres personas naturales y a una empresa peruana por integrar una red dedicada a la comercialización ilícita de videojuegos digitales a través de Internet.

Los infractores ofrecían credenciales de acceso a cuentas de plataformas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store y Tienda Nintendo, permitiendo descargas no autorizadas de videojuegos y vulnerando los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública de sus titulares.

Las multas impuestas suman 65 UIT, equivalentes a S/ 357 500, tras acreditarse distintos niveles de participación dentro del esquema ilegal.

De acuerdo con la resolución, los sancionados operaban una compleja red digital que incluía la administración de más de 60 sitios web destinados a promocionar y vender accesos ilícitos a videojuegos.

A través de este sistema, terceros podían descargar contenidos desde plataformas oficiales sin autorización de los titulares de los derechos, afectando directamente a la industria formal del entretenimiento digital.

El Indecopi recordó que las licencias de videojuegos adquiridas en tiendas oficiales son personales e intransferibles, por lo que su reventa o distribución constituye una modalidad de piratería digital.

Además de las multas, la Comisión ordenó el cese inmediato de estas actividades, el bloqueo definitivo de los dominios involucrados y la inscripción de los responsables en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor.