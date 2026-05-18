Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi sancionó, en primera instancia, a tres personas naturales y a una empresa peruana por integrar una red dedicada a la comercialización ilícita de videojuegos digitales a través de Internet.

Los infractores ofrecían credenciales de acceso a cuentas de plataformas oficiales como PlayStation Store, Microsoft Store y Tienda Nintendo,

Las multas impuestas suman 65 UIT, equivalentes a S/ 357 500, tras acreditarse distintos niveles de participación dentro del esquema ilegal.

LEA TAMBIÉN: Creadores de HH llevan a juicio a Indecopi por no registrar su marca: lo que está en juego

De acuerdo con la resolución, los sancionados operaban una compleja red digital que incluía la administración de más de 60 sitios web destinados a promocionar y vender accesos ilícitos a videojuegos.

A través de este sistema, terceros podían descargar contenidos desde plataformas oficiales sin autorización de los titulares de los derechos, afectando directamente a la industria formal del entretenimiento digital.

El Indecopi recordó que las licencias de videojuegos adquiridas en tiendas oficiales son personales e intransferibles, por lo que su reventa o distribución constituye una modalidad de piratería digital.

Además de las multas, la Comisión ordenó el cese inmediato de estas actividades, el bloqueo definitivo de los dominios involucrados y la inscripción de los responsables en el Registro de Infractores a la Legislación sobre el Derecho de Autor.

TE PUEDE INTERESAR

Municipalidad de Lima: Indecopi declaró 2 normas de la comuna como barreras burocráticas
Cambios al TUPA: Indecopi simplifica procedimientos, ¿qué ajustó?
Dos marcas peruanas logran su registro en Indecopi tras superar oposiciones de PepsiCo y Puma

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.