Estudios geográficos descartan cualquier riesgo y garantizan la solidez del terreno donde se levantará la Presa de Chonta. Foto: difusión / Andina
Estudios geográficos descartan cualquier riesgo y garantizan la solidez del terreno donde se levantará la Presa de Chonta. Foto: difusión / Andina
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Redacción Gestión
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Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informaron que, después de 40 años,

Según el viceministro Orlando Chirinos Trujillo, el levantamiento de la infraestructura se da tras los acuerdos del Gobierno y la empresa Newmont Yanacocha, clave en el financiamiento de los estudios técnicos.

El destrabe se consolidó luego de que el Ministerio del Ambiente aprobara el Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO),

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Según el Midagri, , y también mejorará el abastecimiento de agua potable en sociedad con el Ministerio de Vivienda. Prevé también que siente las bases para la generación eléctrica en la región cajamarquina.

Según el Midagri, megaproyecto garantizará el riego en 7,000 hectáreas agrícolas. Foto: difusión
Según el Midagri, megaproyecto garantizará el riego en 7,000 hectáreas agrícolas. Foto: difusión

Chirinos mencionó que, con el expediente cerrado, el Midagri enfocará sus esfuerzos en la gestión del financiamiento y en la inclusión de la obra dentro de la programación presupuestal del sector público que se define entre mayo y junio.

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Además, aseguró que los análisis geológicos descartan cualquier riesgo y garantizan la solidez estructural del terreno.

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