Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informaron que, después de 40 años, comenzará la construcción de la Presa de Chonta, en Cajamarca, en el 2027.

Según el viceministro Orlando Chirinos Trujillo, el levantamiento de la infraestructura se da tras los acuerdos del Gobierno y la empresa Newmont Yanacocha, clave en el financiamiento de los estudios técnicos.

El destrabe se consolidó luego de que el Ministerio del Ambiente aprobara el Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción (IGAPRO), con lo que se pudo cerrar la actualización del expediente técnico del megaproyecto.

Según el Midagri, la Presa de Chonta asegurará el riego en más de 7,000 hectáreas agrícolas, y también mejorará el abastecimiento de agua potable en sociedad con el Ministerio de Vivienda. Prevé también que siente las bases para la generación eléctrica en la región cajamarquina.

Según el Midagri, megaproyecto garantizará el riego en 7,000 hectáreas agrícolas. Foto: difusión

Chirinos mencionó que, con el expediente cerrado, el Midagri enfocará sus esfuerzos en la gestión del financiamiento y en la inclusión de la obra dentro de la programación presupuestal del sector público que se define entre mayo y junio.

Además, aseguró que los análisis geológicos descartan cualquier riesgo y garantizan la solidez estructural del terreno.