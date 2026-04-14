La inversión en infraestructura concesionada de transporte alcanzó los US$ 203 millones en febrero reciente, muy por encima de los US$ 45 millones del mismo mes del año pasado, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

En su reporte semanal, Scotiabank destacó que este nivel fue mayor al que se esperaba y configura “el mejor inicio de los últimos años”.

“Para los próximos meses esperamos que la inversión en diversos proyectos concesionados continúe, incluso tomando en cuenta la cercanía del proceso electoral. Es así como, para el cierre del 2026, prevemos que la inversión en este sector se ubique alrededor de US$ 1,300 millones , siendo el tercer año consecutivo que la inversión supera los US$ 1,000 millones. Sin embargo, no nos sorprendería que el monto sea superior”, detallaron.

Dividido por segmentos, desde el banco esperan que la inversión total sea liderada por la infraestructura ferroviaria, sobre la cual prevén se ejecute poco más de US$ 550 millones en el 2026.

Esto se explica, principalmente, por el proyecto Línea 2 del Metro de Lima, monto cercano al promedio de los últimos tres años.

A esto se sumaría la inversión en infraestructura aeroportuaria, segmento que invertiría poco más de US$ 460 millones durante el 2026, según información de Ositran. Le seguiría la inversión en infraestructura portuaria, segmento que invertiría poco más de US$ 160 millones en el 2026.

Para el cierre del 2026, prevemos que la inversión en este sector se ubique alrededor de US$ 1,300 millones. (Foto: Difusión)

“Finalmente, esperamos que la inversión en infraestructura vial supere los US$ 130 millones, monto que se acerca al promedio de inversión de los últimos cuatro años. Asimismo, la inversión en infraestructura mantiene su potencial de desarrollo, tomando en cuenta que el saldo de inversión a ejecutar es de poco más de US$ 7,700 millones al cierre de febrero 2026, en 33 proyectos supervisados por Ositran”, anotaron.

A ello se adicionaría la ejecución de obras preliminares en proyectos adjudicados por Proinversión entre el 2023 y 2025 -monto conjunto cercano a los US$ 15 mil millones-, destacando los proyectos Anillo Vial Periférico -ya bajo supervisión de Ositran- , Longitudinal de la Sierra-Tramo 4, Puerto San Juan de Marcona, entre otros.

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