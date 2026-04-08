Las 18 empresas concesionarias de la red vial bajo competencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán), presentaron sus Planes de Negocios para el 2026, con inversiones destacadas que superan los US$ 400 millones en las principales vías del norte, centro y sur del país.

Empresa Concesionaria Vial del Perú S. A. a cargo de la Red Vial 6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica informó que su principal inversión de US$ 50.1 millones será para la construcción del Nuevo Puente Asia 1 y de puentes de los intercambios viales Chilca y San Andrés.

Empresa Concesionaria IIRSA Norte S. A. operadora de la IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas contempla US$ 136 millones de inversión en obras accesorias con intervenciones en distintos sectores de los 995 kilómetros (km) de la vía para mantener el eje multimodal en óptimas condiciones de transitabilidad.

Intersur Concesiones S. A. a cargo de la IIRSA Sur, Tramo 4: Inambari-Azángaro ha proyectado este año una inversión estimada de US$ 75.6 millones, para accesos a centros poblados que se conectan con la vía, obras accesorias por seguridad vial en el tramo Asillo-San Antón (km 75.3 a 100.5) obras de mejoramiento en la vía Macusani-Nuñoa (Puno) y la reforestación de 75 hectáreas.

En el caso de Concesionaria Vial del Sur S.A. operadora de la carretera IIRSA Sur Tramo 5: Matarani-Ilo-Azángaro la inversión asciende a US$ 39 millones para la culminación de la construcción de la segunda calzada de la carretera Puno-Juliaca y otras obras civiles en los sectores 5, 6, 7, 13, 16 y 17, supeditada a la conclusión de entrega de terrenos y liberación de interferencias por parte del MTC.

Con US$ 25.9 millones de inversión, Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S. A. a cargo de de la IIRSA Sur Tramo 2: Urcos-Inambari proyecta ejecutar obras accesorias y a cumplir con las obligaciones contractuales de peaje y pesaje (finalización de la segunda Unidad de Peaje y Pesaje).

Concesionaria Vial del Sol S. A. empresa concesionaria de la Autopista del Sol: Trujillo-Sullana se proyecta con US$ 28,7 millones invertir, principalmente, en obras obligatorias que contemplan la culminación de la segunda calzada en el km 723 y 729, construcción del Evitamiento de Guadalupe, de la Zona Norte del Evitamiento Chiclayo, Evitamiento Pacasmayo y doble calzada del Evitamiento Paiján.

Adicionalmente, destinará S/ 64.7 millones para iniciar la construcción de reemplazo del Puente Careaga, rehabilitación de los sectores afectados por el Fenómeno El Niño 2023 y la construcción del paso a desnivel Chuín.

Red Vial 5 (ex Norvial S. A.), empresa responsable de administrar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura de la Red Vial 5: Ancón-Huacho-Pativilca se proyecta a invertir S/ 46.2 millones destinados a mantenimiento periódico con intervenciones en la calzada y bermas, entre otras obras.

Ositrán aseguró que supervisará permanentemente la ejecución de las inversiones de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión para garantizar que las carreteras cuenten con los niveles de servicio adecuados, estipulados en los contratos de concesión.