Frente al aumento de viajes al interior del país por Semana Santa, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) brinda recomendaciones sobre cómo actuar en las vías nacionales ante condiciones climáticas adversas.

La entidad pone a disposición esta información para disminuir los riesgos en la Red Vial Nacional y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Como se recuerda, durante estos meses, se registra temporada de lluvias en la zona nororiente del país. Por ello es importante tener en cuenta lo siguiente:

En el caso de lluvias intensas, el conductor debe activar el limpiaparabrisas, encender las luces de emergencia y no adelantar a otros vehículos, además de conservar una distancia segura respecto a los otros vehículos.

Ante situaciones de huaicos, se debe detener el vehículo y evitar cruzar la vía afectada. Se sugiere además ubicarse en una zona segura en la carretera y evacuar a los pasajeros a un área despejada donde se mantengan a salvo.

Es común que, frente a los fenómenos naturales, se registre la pérdida de plataforma. Por ello, si enfrenta ese tipo de circunstancias, no intente cruzar la zona afectada, espere por las instrucciones de las autoridades competentes y mantenga una distancia prudente del área dañada para resguardar su seguridad.

Si presencia inundaciones, no debe atravesar ni manejar por áreas afectadas. Este escenario podría provocar el arrastre del vehículo o afectar al motor.

Si presencia inundaciones, no debe atravesar ni manejar por áreas afectadas. Este escenario podría provocar el arrastre del vehículo o afectar al motor. (Foto: Captura/Canal N)

Finalmente, para planear adecuadamente un viaje vía terrestre, la Sutran pone a su disposición el Mapa Interactivo de Alertas. A través de esta herramienta digital gratuita, puede revisar el estado de transitabilidad situacional de las vías nacionales en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Desde esa plataforma, se podrá visualizar si la ruta que tomará se encuentra debidamente habilitada.

Sutran abre unidad en Huancavelica

Sutran informó que contará con una nueva Unidad Desconcentrada (UD) en Huancavelica.

La región de Huancavelica es clave, debido a que por ella atraviesan 11 puntos de las rutas nacionales, entre las que se encuentran vías con gran afluencia vehicular, según reportes obtenidos por la Sutran, detalló.

Asimismo, la ruta PE-28A, que recorre este departamento, es una de las vías con mayor incidencia de accidentes. Ante ese escenario, es fundamental la presencia de la Sutran para garantizar y reforzar la seguridad vial en aras de salvaguardar la integridad de los usuarios.

“Nuestra presencia en una zona que ha quedado abandonada por varios años, con alta incidencia de accidentes, es clave”, indicó su titular Gilmer Alvarez Zapata.