A causa de las lluvias intensas, nevadas y otros eventos naturales tres carreteras tienen el transito interrumpido y varias otras más sufren la restricción del paso de vehículos, de acuerdo a información recopilada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Un derrumbe registrado en la carretera Chiclayo – Huambos – Cochabamba ha hecho que el transito se vea restringido en el tramo Cahamarca – Chota – Llama de esa vía.

Asimismo, el transito continúa detenido en la carretera Huamachuco – Bambamarca – Juanjui. La pérdida de plataforma de esta vía, generada por las lluvias, afecta al tramo La Libertad – Sánchez Carrión – Chugay.

La restricción del transito se presenta también en la Carretera Aczo – Chingas, debido a un derrumbe que afecta al tramo Áncash – Huari – Uco de esta vía.

En Áncash, Huánuco, Junín y Lima

En la Carretera Huaraz – Huántar – Anra – Huacaybamba – Tingo María la perdida de plataforma derivada de las lluvias intensas. Restringe el transito en el tramo Áncash – Huari – Ponto.

Similar situación se suscita en la Carretera Longitudinal de la Sierra Norte, pero a causa del deslizamiento de lodo y piedras allí ocurrido días atrás, el paso de vehículos está restringido en el tramo de Huánuco – Ambo – Conchamarca.

De igual manera, un derrumbe ocurrido en las inmediaciones de la carretera Pativilca – Cajatambo – Oyón afecta al transito de vehículos en el tramo Lima – Cajatambo – Huancapón.

En la carretera Las Vegas – Tarma – Chanchamayo otro derrumbe restringe el tránsito vehicular en el tramo Junín – Chanchamayo – San Ramón.

Transito interrumpido

Otras tres vías sufren la interrupción del tránsito de vehículos. Una es la Carretera Longitudinal de la Sierra Norte donde un deslizamiento de lodo y piedras ha cerrado el paso en el tramo Piura – Huancabamba – Huarmaca.

En la carretera La Pampa – Cusca – Sihuas – Huacrachuco – Uchiza el asentamiento de la plataforma de esta vía, generada por las fuertes lluvias, interrumpe el tránsito en el tramo Huánuco – Marañón – Cholón.

La Carretera Central también afronta una interrupción del tránsito en el tramo Lima – Huarochirí – Chicla, ocasionado por una caída de nevada iniciada en la víspera.

Esta información y su evolución puede consultarse en tiempo real a través del Mapa Interactivo de Alertas, que puede consultarse en este enlace.