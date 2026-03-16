El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la tuneladora “Delia” llegó a la estación Óscar R. Benavides (E-06), en el Callao, con ello se marca un nuevo avance en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

25 kilómetros de avance

Con esta llegada se completó la excavación de 800 metros de túnel entre las estaciones San Marcos (E-07) y Óscar R. Benavides. Durante este tramo, la maquinaria avanzó a un ritmo promedio de 15 metros por día.

Desde que inició sus operaciones, la tuneladora “Delia” ha construido casi 13 kilómetros de túnel y ya ha atravesado trece estaciones del proyecto: Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos y ahora Óscar R. Benavides.

Tras completar este tramo, la tuneladora continuará con la excavación hacia las estaciones Carmen de la Legua (E-05) e Insurgentes (E-04), donde culminará su recorrido.

De los 27 kilómetros de túnel que contempla el trazado total de la Línea 2, más de 25 kilómetros ya han sido construidos. Solo resta el tramo comprendido entre las estaciones Óscar R. Benavides e Insurgentes, en el Callao .

Falta menos del 20% para culminar la obra de transporte público. (Foto: MTC)

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Progreso en conjunto

En paralelo, la tuneladora “Micaela” continúa con la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Actualmente se dirige hacia la estación Quilca (E4-06) y luego avanzará por Morales Duárez (E4-07) y Carmen de la Legua (E4-08).

Al cierre de enero de 2026, la tuneladora “Delia” registra 86% de avance en la excavación del túnel de la Línea 2, mientras que “Micaela” alcanza 53% en el ramal de la Línea 4. En conjunto, el megaproyecto del primer metro subterráneo del país presenta un avance general de 80.66 % .

El dato:

Cuando el sistema opere al 100 %, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao permitirá movilizar más de 660,000 pasajeros al día. Las proyecciones indican que hacia 2030 la demanda podría superar los 1,2 millones de usuarios diarios.