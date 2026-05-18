En el complejo industrial de Gree Electric Appliances en Zhuhai (Guangdong), al sur de China, la dimensión del holding es difícil de ignorar. El grupo tiene más de 70 bases de producción en Asia y América, 80,000 trabajadores y una ciudad de alta temperatura que se mueve alrededor de aires acondicionados, refrigeradoras y motores. Aquí, donde se fabrica más de 20% de equipos residenciales de climatización que se venden en el mundo, la conversación ya no es solo sobre aire acondicionado, sino sobre lo que viene después, con Perú apareciendo en ese mapa.

Sara Wang, general manager (Asia-Pacífico) de International Trading Co en Gree, señaló a Gestión que la compañía contempla la introducción de su línea de refrigeradoras, lavadoras y pequeños electrodomésticos al mercado peruano. El movimiento marcaría el ingreso de un nuevo competidor global al segmento de línea blanca, hoy dominado por marcas coreanas y de otras procedencias.

“Creo que en el futuro cercano, también exportaremos estos productos a Perú”, comentó la ejecutiva.

Asimismo, precisó que Gree ya cuenta con “el producto listo para el mercado” y que la exportación de refrigeradoras sería el segundo paso tras consolidar su negocio de aires acondicionados en la región.

La empresa china Gree impulsa la diversificación de su portafolio con lavadoras y otras líneas de productos. (Foto: GEC).

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Brasil, la base de Gree en Sudamérica

Gree opera en Sudamérica con un modelo mixto. En Brasil, tiene a Gree Brasil, su planta más grande en el continente para productos comerciales. Sin embargo, para el resto de Sudamérica, incluido Perú, el 90% de equipos de aire acondicionado se importa directamente desde China.

“Principalmente, la fábrica de Brasil abastece solo al mercado brasileño, pero para Sudamérica en pequeñas cantidades”, explicó Wang.

El negocio en la región funciona bajo esquema OBM (Own Brand Manufacturing). Gree trabaja con distribuidores en cada país y opera tres marcas propias: Gree, Tosot y Kinghome.

Línea blanca: el siguiente frente en América Latina

Aunque hoy el portafolio de Gree en Perú se concentra en aires acondicionados residenciales, comerciales y chillers (equipos más grandes) industriales, la compañía exporta globalmente toda su línea.

“Para cada país exportamos toda la línea de productos, además de los productos de electrodomésticos para el hogar”, sostuvo Wang.

El desembarco en refrigeradoras y pequeños electrodomésticos en Perú aún no tiene fecha definida, pero la ejecutiva lo plantea como una expansión natural.

Sara Wang, general manager (Asia-Pacífico) de International Trading Co en Gree, señaló a Gestión que la compañía contempla la introducción de su línea de refrigeradoras, lavadoras y pequeños electrodomésticos al mercado peruano. (Foto: GEC).

Consultada sobre lanzamientos para Sudamérica en 2026, Wang no dio detalles de modelos específicos, pero adelantó la estrategia: “Siempre estamos dedicados a desarrollar más productos que se adapten a todas las regiones de Sudamérica para hacer que el cliente esté más cómodo”, anotó.

El ingreso de Gree a línea blanca en Perú pondría presión sobre un mercado donde las importaciones de electrodomésticos tienen a competidores de Corea del Sur y otros orígenes.

Por ahora, Gree no produce línea blanca en Brasil para exportación regional. Su llegada a Perú dependerá de la importación desde China, como hoy ocurre con el 90% de sus aires acondicionados.

I+D y control vertical: la apuesta de valor

Fundada en 1991, Gree emplea a 80,000 personas a nivel global, de las cuales 14,000 están dedicadas a I+D (investigación y desarrollo). Wang destacó que ese es el diferencial frente a otros fabricantes.

“Desarrollamos nuestros propios productos nosotros mismos. Toda la tecnología es propia, e insistimos en la innovación”, aseguró.

La integración vertical es otra carta, pues el 90% de los componentes son fabricados por Gree.

Crece mercado peruano de electrodomésticos

En el primer bimestre de 2026, el sector comercio acumuló un crecimiento de 5.23% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejado en la evolución del comercio al por mayor, comercio al por menor y comercio automotriz. El comercio al por mayor presentó avance de 3.63%.

Dicho resultado fue impulsado por la venta de combustibles líquidos, gaseosos y lubricantes; y además, la venta de enseres domésticos mostró un ascenso sustentado en la expansión de la demanda de artefactos electrodomésticos, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En dicho periodo, el comercio al por menor también reportó crecimiento (5.10%), apoyado por la venta de electrodomésticos destacando productos de línea blanca, equipos de ventilación y aire acondicionado, cubiertos, vajilla, utensilios de cocina y artículos de iluminación.