En su expansión global, la empresa china Dreame Technology ha saltado desde Asia a Europa, Norteamérica y, recientemente, América Latina. En esta región, la compañía -enfocada en electrodomésticos inteligentes con tecnología aeroespacial- aterrizó este trimestre en Perú, ubicándolo como su tercer mercado de esta geografía con el objetivo de “limpiar la cancha” en una categoría clave que concentra el core de su negocio, pero también con innovaciones en el mercado de electrodomésticos. Conozca la estrategia de despliegue local y los aliados que allanan el camino de este nuevo competidor premium.
