Carlo Manuel Dubon Rocha, director de Relaciones Públicas y Comunicación Dreame LATAM, señaló que la operación comercial (ventas) en Perú comenzó oficialmente el 31 de octubre. Bajo su modelo de expansión, el negocio empezó con presencia en comercio electrónico.

Así, la marca aterrizó en marketplaces de aliados como Mercado Libre y Falabella.

Si bien Dreame inició sus operaciones globales y es conocida en la categoría de cuidado del hogar (aspiradoras y complementos), en los últimos años ha diversificado su portafolio hacia nuevas líneas. De esa manera, también compite frente a marcas de electrodomésticos de cuidado del hogar y otros.

Expansión en Perú: del ecommerce a puntos físicos

Si bien Dreame tiene un fuerte enfoque global en el comercio electrónico, la marca sabe que los hábitos de compra son diferentes en distintas partes del mundo. En América Latina, en particular, una parte importante del público aún busca una experiencia presencial.

“El mercado latino es aún más ‘touching’ que otro tipo de mercados. Mucha gente quiere tocar y vivir la experiencia, conocer el producto antes de comprarlo”, comentó Dubon a Gestión.

Bajo esa premisa, reveló que el plan de expansión para esa región y Perú también comprende presencia física. Para el mercado local, evalúan espacios dentro de cadenas de retail o islas de venta en centros comerciales en 2026.

Dentro de los formatos que operan, mencionó que también disponen de tiendas flagships en Estados Unidos, Europa y Asia. En América Latina, este concepto podría llegar a fines de 2026, comenzando por México. En Perú, ya han recibido ofertas de locales, pero la apuesta inicial sería por presencia en retailers para sondear la respuesta del consumidor.

Las categorías: aspiradoras y cuidado personal “premium”

Consultado por las categorías en las cuales competirá Dreame en su arribo a Perú, Dubon confirmó que claramente apuntarán al cuidado del hogar con aspiradoras robot y de mano (aspiración húmeda y seca). En la primera de estas líneas, refirió que la marca es la primera en 20 países (principalmente en Europa) con 40% de participación.

En el mercado local, mencionó que aspiran a replicar ese resultado frente a otras dos marcas en competencia en aspiradoras robot. Sin embargo, aclaró que la estrategia se enfoca en la innovación que puedan ofrecer antes que medirse ante los demás jugadores.

Por las características del producto, indicó que apuntan a públicos de hasta 45 años que buscan practicidad, mientras que las aspiradoras de mano tienen un rango objetivo de edades más amplio. “Hay mucha gente que todavía prefiere ver y sentir que está limpiando”, recalcó.

Asimismo, el ejecutivo agregó que también competirán en la categoría de cuidado personal. A diferencia de otros mercados, destacó que el portafolio en Perú incorporará desde el inicio no solo secadoras de cabello, sino también la línea premium de estilizadoras (con varias funciones).

“No hay todavía ese producto en Perú y hemos visto la oportunidad de traerlo, es como tener un artefacto profesional de salón en casa”, anotó.