En el análisis, las unidades vendidas entre enero y febrero último superaron en 18% a la cantidad expedida en similar periodo del 2025, considerando un incremento de casi 20% en valor facturado. En el detalle, las categorías con mayor participación de venta fueron celulares, televisores, refrigeradoras, laptops, lavadoras, todas con un aumento en transacciones de dos dígitos en relación a la misma etapa del 2025.

“La categoría de celulares es la que muestra el mayor peso en el share de ventas con 24% y ha tenido un crecimiento de 20% en relación al primer bimestre 2025; televisores es la segunda que más se comercializa con un share de 17.4% y un crecimiento de 12.7%. En conclusión, pese a que venimos de un 2025 donde el consumidor tuvo campañas recientes como el Black Friday y las fiestas navideñas, observamos que las categorías vienen teniendo resultados positivos en estos dos primeros meses, lo cual nos brinda una tendencia de que el 2026 puede ser un año prometedor comparado incluso con el avance del 2025″, explicó Vinicio Granda, retail customer Success Lead para NIQ Perú y Ecuador.

Refrigeradoras y televisores, los favoritos

Entre las categorías, Granda destacó dentro del top tres de productos más vendidos, el papel de refrigeradoras y televisores, con ventas respectivas de 37,491 y 35,116 unidades, por encima de lo logrado el periodo del año anterior. De hecho, la comercialización de refrigeradores en este verano ha registrado el bimestre más alto de ventas de los últimos cinco años, superando incluso la recuperación postpandemia.

“Hemos tenido un crecimiento de 21% con un cierre de S/206 millones que ni siquiera en el mismo periodo del 2021 llegamos a un escenario similar, pues solo se alcanzó S/ 177 millones. Vemos entonces que el fenómeno El Niño está mostrando un impacto positivo en esta categoría, con compras de casi un 70% en el canal tradicional, mientras que el resto son plataformas online y marketplace”, precisó.

En cuanto a televisores, el ejecutivo sostuvo que es un artefacto que viene con buen nivel de ventas, siendo que sus cifras podrían incluso elevarse en los siguientes meses debido al inicio de los encuentros deportivos en el marco del Mundial 2026.

Situación 2025

A modo de balance, el ejecutivo de NIQ manifestó que los S/ 8 millones 346 mil que facturó en el 2025 el mercado de Tecnología y Bienes Durables, estuvo impulsado por la mayor comercialización en unidades de televisores, celulares, lavadoras, refrigeradoras, entre otros equipos. Por lugar de compra, las tiendas especializadas (34.8%) y por departamento (30.7%) concentraron las transacciones; en tanto, que el marketplace con una participación de 11.2% mostró ser un canal que viene en interesante crecimiento en comparación al 2024 (36.4%).

En torno a gatilladores de la compra, Granda recordó que eventos como los cybers, que se realizan a lo largo del año, también contribuyen de manera importante a la escala de este rubro. “Cyber Wow sigue posicionando como el evento de mayor facturación, mientras que Cyber Days tiene una tendencia de desaceleración, viéndose inclusive superado por Black Friday que en el 2025 fue el de mayor crecimiento”, agregó el representante.

Finalmente, el representante aclaró que es el canal tradicional el motor de la compra de los productos de Tecnología y Bienes Durables, con un crecimiento de 10% en el 2025 versus el 2024.

“La venta en este canal cerró el 2025 con S/ 8 millones 346 mil, teniendo en cuenta que el impulso viene desde las provincias, principalmente”, finalizó.