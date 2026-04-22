Venta de televisores se incrementará a propósito del Mundial 2026. (Fuente: GEC)
Venta de televisores se incrementará a propósito del Mundial 2026. (Fuente: GEC)
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Mayumi García
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Tras cerrar el 2025 con un crecimiento de 12% en unidades y una facturación total de S/ 8 millones 346 mil, el mercado de Tecnología y Bienes Durables viene performando positivamente en los primeros dos meses del 2026. Así, de acuerdo a un reporte de NielsenIQ (NIQ), el avance se justifica, entre otros factores, por una amplia oferta en los canales tradicional y moderno; además, de eventos climáticos y deportivos que prometen continuar girando la aguja hacia arriba en distintas categorías de este segmento.

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