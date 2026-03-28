QS Consumo cuenta con una red de distribución que le permite cobertura a nivel nacional, apoyada en una estructura logística con capacidad de expansión. Foto: Andina
QS Consumo cuenta con una red de distribución que le permite cobertura a nivel nacional, apoyada en una estructura logística con capacidad de expansión. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

¿Química Suiza Consumo (QS Consumo), dedicada a la distribución de productos de consumo masivo en Perú, cambia de manos? Aunque InRetail controla Química Suiza desde 2018, el grupo decidió en diciembre último escindir la unidad de consumo masivo para ponerla en venta. La operación, de bajo perfil y concretada ese mismo mes, marcó el traspaso del negocio a nuevos propietarios. ¿Quiénes están detrás de la compra y cuáles son sus planes hacia 2026?

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