En detalle, Walter Tapia y Patrick Teullet fueron los responsables de la adquisición. Tapia, actual gerente general de Química Suiza Consumo, explicó a Gestión que esta venta tiene sus raíces en 2025, cuando InRetail (Grupo Intercorp) decidió escindir la unidad de consumo masivo, abriendo así la puerta a un proceso de venta. “En mayo nos convocan a postular a la compra de la división de consumo masivo”, señaló.

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El ejecutivo recordó que no fueron los únicos interesados en la operación; sin embargo, aseguró que la decisión de asociarse con Teullet se dio de manera natural. “Éramos pares en Química Suiza entre 2012 y 2014: mi socio estaba a cargo de la logística regional, mientras que yo lideraba el área comercial regional. Como ya veníamos trabajando juntos en distintos proyectos, conversé con él y decidimos presentarnos como socios para la adquisición de la unidad que el grupo estaba escindiendo”, contó.

La operación se concretó el 11 de diciembre y, desde el 12, la nueva administración ya estaba en funcionamiento , aclaró Tapia.

La compañía apunta a reforzar su presencia en todos los canales, desde supermercados hasta bodegas, con especial foco en el crecimiento de provincias. Foto: Andina

¿Cuánto mueve el negocio de consumo masivo?

Si bien Tapia evitó precisar el monto exacto de la transacción por la división de consumo masivo, sí ofreció alcances sobre la envergadura de la operación, destacando que el negocio representa una facturación anual cercana a los S/ 200 millones (US$ 57 millones) . En cuanto a la estructura societaria, confirmó que el control de la firma se divide en partes iguales, con una participación del 50% tanto para él como para su socio.

Respecto al despliegue comercial, subrayó que la compañía mantendrá una presencia integral en el mercado. La estrategia contempla, añadió, abarcar todos los frentes del consumo masivo, desde el canal moderno —autoservicios y tiendas de conveniencia— hasta el tradicional, que incluye mayoristas, subdistribuidores, bodegas y mercados. “Ese es el alcance completo del negocio que atendemos”, enfatizó.

En cuanto a la identidad de la empresa, el directivo descartó cualquier cambio de nombre y ratificó la continuidad de la marca QS Consumo. “Si bien la operación cambió de manos, seguirá contando con el respaldo estratégico de InRetail”, afirmó.

El objetivo central de Tapia y su socio no es solo mantener el legado de la marca fundada en 1931, sino recuperar el protagonismo comercial mediante una estrategia de especialización y excelencia operativa en todo el territorio peruano. “Nuestra mirada es mantener la imagen de lo que es Química Suiza. Buscamos ser el socio estratégico de distribución de marcas líderes de consumo masivo”, acotó. Ante ello, la operación concentrará sus esfuerzos en categorías específicas tales como cuidado personal e higiene, cuidado del hogar, belleza y bienestar.

La expectativa de los socios es revertir niveles de facturación de años anteriores y escalar el negocio de manera constante. “Creemos que podemos lograr en el negocio de consumo masivo tasas continuas de dobles dígitos durante los próximos cinco años ”, proyectó el gerente general. Esta ambición se sustenta en el retorno al “foco” del negocio. Según Tapia, tanto él como Teullet aportan un conocimiento profundo del sector que les permitirá optimizar la ejecución en el punto de venta. “Lo bueno es que ambos venimos del mundo del consumo masivo de muchos años; la idea es mantener esa visión”, añadió.

Para alcanzar estas metas, QS Consumo reforzará su presencia en todos los eslabones de la cadena comercial, desde el canal moderno (supermercados y conveniencia) hasta el tradicional.

El portafolio de QS Consumo incluye cerca de 30 marcas, entre propias y representadas, en categorías como cuidado personal, limpieza y bienestar. Foto: Andina

Las marcas con las que trabaja QS Consumo

Respecto a las marcas que integran su portafolio —cerca de 30 representadas—, el hombre de negocios detalló que la oferta combina enseñas propias con representaciones de peso en el mercado. “Contamos con marcas muy relevantes como Ninet, que es una de las más representativas para nosotros; también trabajamos con Reckitt, con productos como Vanish, y otras como Nutribela de Quala, Sal de Andrews, Electrolit y Panasonic en pilas, entre otras”, precisó.

A ello se suma la co-distribución de marcas líderes de compañías como Alicorp, Procter & Gamble, Unilever y Johnson & Johnson. “Son marcas que sostienen nuestro portafolio y donde vemos claras oportunidades de crecimiento”, afirmó.

Ante ello, subrayó que la estrategia se apoya en categorías que vienen mostrando un fuerte dinamismo en el mercado local. “Hoy todo lo relacionado con tratamiento, bienestar, limpieza y aseo personal está creciendo a doble dígito en el Perú”, indicó, tras recordar la creciente llegada de nuevas marcas, tanto locales como internacionales, interesadas en expandirse en el país.

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Este impulso también se explica por la evolución de los canales de venta. “El canal conveniencia viene creciendo con mucha fuerza, al igual que el formato de tiendas medianas, donde hay una apuesta clara del retail”, señaló. Para el ejecutivo, este contexto refuerza la necesidad de una distribución más especializada y abre nuevas oportunidades tanto en el canal moderno como en el tradicional.

Bajo ese enfoque, se apunta a consolidar su portafolio y fortalecer su presencia a nivel nacional, apalancada en un equipo comercial en expansión y en una red de distribución con cobertura en todo el país.

QS Consumo cuenta con una red de distribución que le permite cobertura a nivel nacional, apoyada en una estructura logística con capacidad de expansión. Foto: Andina

Apuesta por regiones y distribución más capilar

A ese portafolio se suma una estrategia con fuerte énfasis en el despliegue territorial, en un contexto en el que las regiones vienen ganando protagonismo. “En el segmento de belleza, el mayor dinamismo está en provincias. En nuestro caso, ya vemos una relación de 42% en Lima y 58% en regiones”, sostuvo Tapia, al subrayar que el crecimiento se distribuye cada vez más entre el norte, centro, sur y oriente del país.

No obstante, reconoció que la expansión hacia ciertas plazas implica mayores retos logísticos. “Llegar a oriente, por ejemplo, cuesta más, pero vamos a cubrir todos los puntos del país. Es un esfuerzo conjunto donde todos ganamos”, sostuvo.

Para enfrentar ese desafío, la compañía se apoya en una red consolidada de distribución indirecta. “QS Consumo es un distribuidor de distribuidores. No solo llegamos con fuerza propia, sino a través de una red que cubre todo el país”, indicó. Con lo cual, aseguró que la cobertura está garantizada: “Podemos asegurarle a cualquier representada que vamos a llegar a todos los puntos, a través de nuestros socios distribuidores”, remarcó.

Junto con la capilaridad, el foco estratégico está puesto en el uso de información para optimizar la operación. “Hoy el diferencial está en la data. Estamos avanzando hacia un modelo data driven que nos permita entender mejor el mercado y tomar decisiones más eficientes”, explicó. Si bien reconoció que estos desarrollos aún están en proceso, remarcó que serán clave para el crecimiento futuro.

A nivel operativo, la compañía mantiene una infraestructura (en BSF Almacenes) con capacidad que le permite crecer sin grandes inversiones inmediatas. “Hoy estamos alrededor del 60% de nuestra capacidad, por lo que tenemos espacio para seguir expandiéndonos”, argumentó. En paralelo, la prioridad estará en fortalecer procesos internos, incorporar herramientas tecnológicas —incluyendo inteligencia artificial— y consolidar el equipo, que actualmente suma cerca de 170 personas entre personal directo y tercerizado.

El foco de la nueva gestión, además, está puesto exclusivamente en el mercado peruano. “Hoy estamos 100% enfocados en Perú. Más adelante podríamos evaluar otros mercados, pero nuestra prioridad es consolidar la operación local”, indicó. En ese camino, el principal reto será sostener el crecimiento con disciplina financiera. “El desafío es crecer de manera rentable. En distribución, los márgenes no son amplios, por lo que el control de costos es clave”, concluyó.