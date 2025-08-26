En febrero último, el techo del patio de comidas de Real Plaza Trujillo se cayó sobre más de un centenar de comensales. (Foto: difusión)
Mayumi García
Mayumi García

Después de algunos meses de aparente tranquilidad mediática, los problemas se reactivan para la cadena de centros comerciales Real Plaza (Grupo Intercorp), el cual en febrero último afrontó las consecuencias de la tragedia ocurrida a causa de la caída del techo dentro de las instalaciones de su mall de Trujillo. Así, tras conocerse la multa coercitiva de 100 UIT (S/ 535,000) impuesta en su contra por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), recientemente la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) solicitó a Inretail Perú (operadora de Real Plaza) ser informada de la medida y otras acciones de la compañía en torno a dicho accidente.

