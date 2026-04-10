Los pronósticos para el consumo local tocan terreno positivo este 2026; ello, en el marco de un buen contexto macroeconómico, un poder adquisitivo que continúa mejorando y un consumidor dispuesto a gastar racionalmente. Bajo esa situación, NielsenIQ (NIQ) proyecta que el consumo de los hogares se eleve este año en un rango de entre 2.5% a 4% (a partir de estimaciones del consumo privado del BCR) en relación al 2025, impulsado por la mayor adquisición de productos de diferentes categorías y por un primer trimeste que ya brinda algunos líneamientos de cómo vendrían los siguientes meses.

De acuerdo al análisis de la consultora, en los primeros tres meses del año, el consumo nacional tuvo un incremento de 6.6% en volumen y de 8.1% en facturación en comparación a similar etapa del 2025. Por categorías, hay avances significativos en productos de limpieza (6.2%) y alimentos (4.9%); sin embargo, los mayores despegues del trimestre se ubican en el segmento de bebidas, especialmente, en líquidos sin alcohol que tienen un incremento de 9.5%, seguido de bebidas alcohólicas que muestran un crecimiento de 8.2%.

“Si bien todas las categorías vienen creciendo en este primer trimestre, las altas temperaturas por efecto del Fenómeno El Niño están contribuyendo a que bebidas tenga más protagonismo. Y aquí tenemos que las aguas, tanto en sus versiones planas como saborizadas, y gaseosas, son los productos que más gatillan el crecimiento del segmento”, explicó Romina Lucanera, customer success manager de NIQ Perú.

La mayor adquisición de estas bebidas en el periodo enero- marzo se ubican en distritos de Lima, seguido de las ciudades de la regiones oriente y norte. Así, la ejecutiva señaló que la compra en el interior del país empieza a notarse más que el año pasado, a tal punto que esto es una realidad que no solo se acota a bebidas, sino también a las demás categorías de la canasta.

“Aunque la capital representa el bloque más significativo, el consumo continúa desarrollándose en las diferentes regiones, a diferencia del 2025, cuando norte, sur, centro y oriente eran más estables o incluso con algunas zonas en contracción”, refirió.

Discounters y tiendas de conveniencia, los ganadores

Según el reporte de NIQ, si bien el consumidor vuelve a comprar, sus decisiones hoy en día tienen más filtros y una mayor cuota de racionalidad, entendiéndose también que de acuerdo a niveles socioeconómicos se manejan diferentes comportamientos.

“Hoy, 6 de cada 10 peruanos optimiza sus compras diarias y para ello, está tomando acciones como aumentar sus adquisiciones en discounters, pues busca marcas más económicas. Pero, también espera promociones y activaciones para realizar compras en el canal moderno”, sostuvo Lucanera.

Dicho contexto explicaría la relevancia de los discounters y tiendas de conveniencia, cuyos formatos lideraron el crecimiento de canales en el 2025 y de cara al primer trimestre de este año mantuvieron su supremacia. En concreto, en los primeros meses del 2026, el consumo creció 35% en discounters y 49.6% en conveniencia, muy por encima de otros canales que aunque también elevan ventas lo hacen en menor porcentaje.

“Sin embargo, es importante destacar que el canal on premise (bares, restaurantes, etc), que venía en caída y el 2025 cerró con una contracción de 4.5, en esta primera etapa del 2026 ya muestra una recuperación de 8%. En cuanto a discounters y conveniencia son los que más se están desarrollando, porque tienen aperturas, pero también porque con un consumidor que está buscando precio, sobre todo, los discounters ganan frecuencia de visita”, explicó.

Lucanera precisó que la mayor parte de compradores de la tiendas de descuento son personas entre 25 y 45 años, con ingresos económicos medios a bajos. El gasto por visita a estos locales es de S/ 60, considerando una compra de alrededor de ocho productos (aceites, huevos, cervezas, gaseosas, entre otros), con un costo de entre S/ 4 a S/ 7 por unidad.

En torno a los que prefieren las tiendas de conveniencia, el perfil alude a consumidores de segmentos altos, mayores de 35 años, que generalmente desembolsan menos de S/ 13 por compra en este canal. Los productos que suelen adquirir son gaseosas, cervezas, cigarrillos, snacks, entre otros.

“No obstante, es importante precisar que pese a que el tradicional (bodegas) crece en menor medida, es el canal que concentra la mayor parte del consumo. De hecho, aun cuando se habla de que las bodegas cierran por la inseguridad, las nuevas aperturas de discounters o de conveniencia, lo que encontramos es que siguen evolucionando en número, pasando el tradicional de 302,644 en el 2024 a 307,353 en el 2025″, destacó.

La innovación como reto de los fabricantes

La ejecutiva de NIQ indicó que los fabricantes tienen importantes desafíos, a fin de ejecutar estrategias que conlleven a la captación de públicos con diferentes intereses. En este punto, los lineamientos de las empresas; además, del crecimiento con nuevos puntos de venta que están haciendo formatos como tiendas de conveniencia y de descuento, también deben dirigirse a la ampliación del portafolio.

“La innovación es un driver de crecimiento muy importante, es un impulsor del consumo. Solo en el 2025, los productos de innovación representaron el 14% de la facturación, siendo las categorías de alimentos y bebidas con alcohol y sin alcohol los que apalancaron este avance”, detalló Lucanera.

La representante afirmó que las compañías tienen importantes oportunidades en desarrollar opciones más saludables, con objetivos de funcionalidad, tal como lo vienen ejecutando algunas bebidas y lácteos. De igual manera, mencionó las introducciones en sabores que ejecutan las empresas cerveceras.

Finalmente, la ejecutiva destacó la preponderancia de la estrategia promocional en el lugar de venta; además, de la permanente exhibición. “Se espera que el consumo crezca en todas las categorías, quizá un poco mas elevado en bebidas en el segundo trimestre. Seguramente cuidado personal y limpieza siga avanzando, sin embargo, a menor tasa porque viene de una base bastante alta del año pasado”, finalizó.